LOL caiu? League, Valorant e Wild Rift ficam instáveis; veja status

League of Legends (LOL), Valorant e Wild Rift estão fora do ar na tarde desta quinta-feira (5). O problema está relacionado aos servidores da Riot Games , já que todos apresentaram queda. Mesmo com os relatos de usuários apontando para erros de login como 100018 no Wild Rift e val 59 no Valorant, o server status da Riot não apontou nenhum problema em sua página de suporte.

No Twitter, diversos usuários relataram que não conseguiam acessar os jogos, que apontam erros de conexão à fila de login ou ficam carregando sem parar. Já o Downdetector, que monitora relatos de instabilidade em serviços online, mostrou um pico superior aos 900 relatos minutos após os primeiros tuítes sobre o assunto. As reclamações caíram a partir de 18h14 para todos os jogos, indicando uma maior estabilidade no acesso.

Os jogadores de LOL chamaram atenção no Twitter com as reclamações. Alguns apontaram um erro de conexão à fila de login, o que estaria relacionado a uma possível manutenção, segundo mensagem apresentada no game. Outros, apontaram que League seria a única atividade útil do momento, e ficaram sem muito o que fazer.

O problema também atingiu quem já estava jogando na hora, derrubando partidas e impedindo o matchmaking. Alguns usuários mostraram como ficou o carregamento durante o erro, além de aproveitarem para reclamar por memes e tuites engraçados.

No Downdetector, os números mostram um aumento das reclamações nos três principais games da Riot. O LOL passou dos 800 indicadores às 17h42, enquanto Valorant chegou aos 351 no mesmo horário.

Wild Rift, por sua vez, ainda não é apontado como fora do ar pelo site, com 105 relatos às 17h44. Ainda assim, as buscas pelo erro que derrubou o "LOL Mobile" são altas e indicam o erro 100018, que diz: "Não foi possível se conectar com o servidor. Tente novamente mais tarde".

Já o erro val 59, apontado pelos jogadores de Valorant, estaria relacionado à fila de login dos usuários no game. Segundo o site de suporte da Riot Games, a resolução é "simples": reiniciar o cliente da Riot e ficar de olho no suporte para acompanhar possíveis informações sobre o assunto. Vale ressaltar que, mesmo após a diminuição dos relatos, nenhuma atualização de status apareceu na página de suporte oficial da Riot.