LOL: como assistir ao Season 2023 Kickoff, evento inicial da temporada

A temporada competitiva de League of Legends deste ano será aberta com o Season 2023 Kickoff. O evento acontece nos dias 10 e 11 de janeiro, e terá showmatches realizados em cada uma das nove ligas regionais do MOBA, como o CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends). Segundo a Riot Games , a festividade servirá para mostrar aos espectadores uma prévia da nova temporada e falar a respeito das principais novidades que aparecerão no ambiente competitivo do LOL ao longo do ano.

Vale dizer que o Season Kickoff substituirá o All-Star, evento de final de temporada que contou com edições entre 2013 e 2020. Nesse sentido, todos os showmatches serão transmitidos ao vivo e poderão ser assistidos com narração em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch, no YouTube e no TikTok. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o Season Kickoff.

1 de 4 League of Legends Season 2023 Kickoff poderá ser assistido em português ou outros idiomas a partir de canais oficiais da Riot Games; veja tudo sobre o evento — Foto: Divulgação/LoL Esports League of Legends Season 2023 Kickoff poderá ser assistido em português ou outros idiomas a partir de canais oficiais da Riot Games; veja tudo sobre o evento — Foto: Divulgação/LoL Esports

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Formato

Os showmatches reunirão equipes formadas por jogadores que atuam em diferentes organizações. No caso do Brasil (CBLOL), foram escolhidos como capitães Leonardo "Robo" Souza, Topo da LOUD, e Mattheus "dyNquedo" Rossini, o Meio da paiN Gaming, ambos representantes de equipes finalistas da segunda etapa do CBLOL 2022. Os times se enfrentarão em uma série melhor de três partidas (MD3) e a vitória garantirá um emote exclusivo para as equipes representadas no esquadrão vencedor.

A Riot Games ainda preparou algumas regras para diferenciar o showmatch de uma partida profissional comum. Para começar, não haverão banimentos de campeões, o que vai permitir que jogadores fiquem em suas respectivas zonas de conforto. Além disso, campeões utilizados uma vez não poderão ser escolhidos nas partidas seguintes da série. Essas regras valerão para todas as regiões, com exceção da LPL (China), que terá um número maior de duelos e todos sendo resolvidos em melhores de uma partida (MD1)

2 de 4 Robo (foto) e dyNquedo são os capitães do Season 2023 Kickoff do CBLOL — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Robo (foto) e dyNquedo são os capitães do Season 2023 Kickoff do CBLOL — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Times do CBLOL

Leonardo "Robo" Souza terá sua equipe formada pelos seguintes membros: Filipe "Ranger" Brombilla (Caçador da Los Grandes), Júlio "NOsFerus" Cruz (Meio da INTZ), Micael "micaO" Rodrigues (Atirador da Vivo Keyd) e Ygor "RedBert" Freitas (Suporte da FURIA Esports).

3 de 4 Time Robo no Season 2023 Kickoff de League of Legends — Foto: Divulgação/CBLOL Time Robo no Season 2023 Kickoff de League of Legends — Foto: Divulgação/CBLOL

Já Mattheus "dyNquedo" Rossini, terá ao seu lado o seguinte esquadrão: Rodrigo "Tay" Panisa (Topo do Fluxo), Gabriel Vinicius "Aegis" Saes de Lemos (Caçador da RED Canids Kalunga), Igor "DudsTheBoy" Lima (Atirador da KaBuM! Esports) e Alexandre "Cavalo" Fernandes (Suporte da Liberty).

4 de 4 Time dyNquedo no Season 2023 Kickoff de League of Legends — Foto: Divulgação/CBLOL Time dyNquedo no Season 2023 Kickoff de League of Legends — Foto: Divulgação/CBLOL

Cronograma

A transmissão do Season 2023 Kickoff irá separar as ligas regionais em diferentes horários para que os espectadores tenham a oportunidade de assistir a todos os showmatches ou somente aqueles que se interessarem. Veja abaixo o cronograma do evento:

Terça-feira, 10 de janeiro

6h30 – 10h: LCK (Coreia do Sul)

10h – 13h: VCS (Vietnã)

13h – 16h: CBLOL (Brasil)

16h – 19h: LCS (América do Norte)

19h – 2h (dia 11): Retransmissões Selecionadas

Quarta-feira, 11 de janeiro

4h – 7h: LJL (Japão)

7h – 10h: LPL (China)

10h – 13h: PCS (Taiwan, Hong Kong e Sudeste Asiático)

13h – 16h: LEC (Europa)

16h – 19h: LLA (América Latina)

19h – 1h (dia 12): Retransmissões Selecionadas