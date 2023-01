LOL: Team dyNquedo vence o Team Robo no Season 2023 Kickoff

O Team dyNquedo venceu o Team Robo no Season 2023 Kickoff, evento que marca o início da nova temporada de League of Legends (LOL). A série melhor de três partidas (MD3) foi um showmatch entre dez jogadores que participam do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends). Embora não fosse uma partida válida pela competição, os times levaram um duelo de ótimo nível para os espectadores. No final, a equipe capitaneada por Mattheus "dyNquedo" Rossini conquistou a vitória por 2–1 e garantiu emotes exclusivos do MOBA da Riot Games .

Vale lembrar que os players voltarão a jogar em suas respectivas equipes a partir do dia 21 de janeiro, data de início da primeira etapa do CBLOL 2023. Confira, a seguir, todos os detalhes do showmatch no Season 2023 Kickoff.

1 de 5 Team dyNquedo levou a melhor sobre o Team Robo no Season Kickoff 2023 — Foto: Divulgação/CBLOL Team dyNquedo levou a melhor sobre o Team Robo no Season Kickoff 2023 — Foto: Divulgação/CBLOL

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Times do showmatch

Team Robo e Team dyNquedo contaram com jogadores vindos de diferentes equipes participantes do CBLOL. Veja, na tabela abaixo, as lineups dos times que participaram do showmatch:

Season 2023 Kickoff – Equipes Participantes Rota Team Robo Team dyNquedo Topo Robo (LOUD) Tay (Fluxo) Caçador Ranger (Los Grandes) Aegis (RED Canids Kalunga) Meio NOsFerus (INTZ) dyNquedo (paiN Gaming) Atirador micaO (Vivo Keyd) DudsTheBoy (KaBuM! Esports) Suporte RedBert (FURIA Esports) Cavalo (Liberty)

Team Robo x Team dyNquedo (Jogo 1)

Mesmo sem banimentos, regra específica para este showmatch, as escolhas de ambos os times se assemelharam bastante ao que foi visto em 2022. Por exemplo, o Team dyNquedo voltou com a popular e perigosa dupla de Lucian e Nami, que apareceu muito no ano passado e deve permanecer em alta em 2023.

O Team Robo, por sua vez, colocou nas mãos de Júlio "NOsFerus" Cruz a Syndra, campeã que esteve sumida na temporada passada, mas que teve um rework para voltar a ser viável. Mesmo assim, o começo do primeiro jogo se destacou pela atuação do caçador Gabriel "Aegis" Lemos (Wukong), que garantiu três abates em menos de 10 minutos.

2 de 5 Aegis liderou o Team dyNquedo para uma vitória bastante dominante no primeiro jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL Aegis liderou o Team dyNquedo para uma vitória bastante dominante no primeiro jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL

A vantagem adquirida por Aegis (Wukong) foi crucial para o Team dyNquedo assumir o controle do mapa. O próprio Mattheus "dyNquedo" Rossini (Akali) aproveitou e colecionou abates e jogadas, colocando o Team Robo contra a parede. Alexandre "Cavalo" Fernandes (Nami) também fez um bom trabalho de suporte, ajudando seu parceiro Igor "DudsTheBoy" Homem (Lucian) e sendo "onipresente" na arena para impedir o Team Robo de se recuperar.

Team Robo x Team dyNquedo (Jogo 2)

Todos os campeões escolhidos no primeiro jogo estavam banidos para o segundo. Novamente, houve pouca mudança nas escolhas em relação à temporada de 2022. Apenas a de K'Sante, para Rodrigo "Tay" Panisa, que chamou a atenção, visto que ele é o campeão mais recente do League of Legends e, por conta disso, não teve chances de aparecer no competitivo ainda. Porém, as atenções deste jogo se voltaram para a rota inferior, com as duplas trocando dano constantemente.

Team Robo adquiriu boa vantagem e só não pressionou mais seus rivais pois Tay (K'Sante) segurou o jogo com todo o dano e resistência do campeão. Leonardo "Robo" Souza (Vayne), que se viu em uma situação ruim no duelo contra Tay (K'Sante) na rota superior, encontrou recursos para crescer na rota inferior e fazer a diferença na batalha pelo dragão aos 22 minutos. Gabriel "Aegis" Lemos (Sejuani) até chegou a fazer um roubo de Barão aos 28 minutos de jogo, mas Robo (Vayne) seguiu com ótima atuação e liderou sua equipe à vitória.

3 de 5 Após começo difícil, Robo se recuperou com sua Vayne e foi o principal jogador na vitória de sua equipe — Foto: Divulgação/CBLOL Após começo difícil, Robo se recuperou com sua Vayne e foi o principal jogador na vitória de sua equipe — Foto: Divulgação/CBLOL

Team Robo x Team dyNquedo (Jogo 3)

No terceiro e último jogo da série, um total de 20 campeões estavam banidos. Contudo, poucas escolhas surpreenderam, caso da opção de Filipe "Ranger" Brombilla por Elise, campeã que caiu muito nas últimas temporadas e quase não aparecia no cenário profissional. Essa decisão funcionou, e Elise foi capaz de pressionar bastante a Vi de Gabriel "Aegis" Lemos nos primeiros minutos de jogo.

Por sinal, o Team Robo assustou em todas as rotas, inclusive com o first blood do próprio Leonardo "Robo" Souza (Olaf) para cima de Rodrigo "Tay" Panisa (Ornn). No entanto, a equipe não soube aproveitar o bom momento, cometeu erros e deu espaço para o Team dyNquedo crescer.

4 de 5 Com um alto dano causado por DudsTheBoy e uma bela execução nas lutas, Team dyNquedo levou a vitória no último jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL Com um alto dano causado por DudsTheBoy e uma bela execução nas lutas, Team dyNquedo levou a vitória no último jogo da série — Foto: Divulgação/CBLOL

O jogo manteve equilíbrio, com o Team Robo se saindo melhor no controle dos arautos e dragões e derrubando mais torres, e o Team dyNquedo conquistando mais abates, principalmente em pickoffs. Eventualmente, a execução nas lutas passou a ser mais impactante para o jogo, e o Team Robo se mostrou com dificuldade para aplicar sua estratégia, ocasionando na perda do primeiro Barão aos 22 minutos. Robo (Olaf) até tentou impedir a virada adversária, mas, com um triple kill para o capitão Mattheus "dyNquedo" Rossini (Viktor) no final, o Team dyNquedo levou a vitória e o título no Season Kickoff.

Sobre o Season 2023 Kickoff

O Season Kickoff é um evento festivo que abre a nova temporada de League of Legends, tanto para os jogadores profissionais como para os casuais. Ele substitui o All-Star, evento de final de ano que aconteceu entre 2013 e 2020, mas que a Riot Games optou por encerrar por problemas no calendário. Além do CBLOL, todas as outras oito ligas regionais também prepararam seus showmatchs com jogadores de diferentes equipes.

O Season Kickoff continua nesta terça-feira com a apresentação da LCS (América do Norte) e se encerra na quarta-feira (11) com LJL (Japão), LPL (China), PCS (Taiwan, Hong Kong e Sudeste Asiático), LEC (Europa) e LLA (América Latina).

5 de 5 League of Legends Season 2023 Kickoff — Foto: Divulgação/LoL Esports League of Legends Season 2023 Kickoff — Foto: Divulgação/LoL Esports