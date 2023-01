Mac mini com M2 e M2 Pro: o que muda no computador da Apple

A Apple revelou, na última terça-feira (17), o lançamento de novos modelos do desktop compacto Mac mini. Na atualização, a primeira desde novembro de 2020, a novidade fica por conta do uso dos chips Apple M2, que prometem um desempenho significativamente melhor do que o antigo M1. Além disso, a empresa ainda anunciou um modelo Mac mini com chip voltado para profissionais, o Apple M2 Pro.

Os computadores de entrada vão custar a partir de R$ 7.499 e ainda não há previsão de quando serão lançados no Brasil. A seguir você confere o que mudou com os novos modelos do Mac mini com M2 e M2 Pro.

1 de 7 Mac mini ganha versão Pro com chip Apple M2 Pro — Foto: Divulgação/Apple Mac mini ganha versão Pro com chip Apple M2 Pro — Foto: Divulgação/Apple

Design

2 de 7 Mac mini com chip M2 — Foto: Divulgação/Apple Mac mini com chip M2 — Foto: Divulgação/Apple

A Apple foi fiel à ideia de que não se mexe em time que está ganhando e manteve o visual minimalista adotado no Mac mini desde 2010. O tamanho compacto permanece, com meros 19,7 cm de largura e comprimento e 3,58 cm de altura, assim como a carcaça de alumínio na cor cinza. As entradas para cabos e o exaustor ficam localizados na parte traseira, enquanto o logo da maçã estampa a parte superior.

O novo Mac mini pela primeira vez chega com uma versão profissional, que conta com um hardware mais avançado (como explicaremos a seguir). Externamente, ambos os modelos são idênticos, exceto que a versão Pro é um pouco mais pesada: 1,28 kg contra 1,18 kg.

Novos chips

3 de 7 Chip M2 é o grande diferencial do novo Mac mini — Foto: Divulgação/Apple Chip M2 é o grande diferencial do novo Mac mini — Foto: Divulgação/Apple

Antes de falar das especificações técnicas, é importante conhecer os novos chips que chegam ao Mac mini. O modelo anterior, lançado em novembro de 2020, usa o chip Apple M1, o primeiro da empresa voltado para computadores desde 2006, quando a Apple passou a adotar chips Intel. Usando a arquitetura ARM, o M1 usa a plataforma system-on-chip (SoC), que une processador e GPU em uma única placa.

Em 2022, a Apple lançou a segunda geração do chip, chamada de M2, e que está presente nos mais recentes notebooks da marca, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas, e agora chega ao novo Mac mini. Segundo a Apple, a melhoria na performance é de 18% na CPU e 35% na GPU, além de ter 50% a mais de largura de banda da memória. Um dos motivos desta diferença está no número de transistores (20 bilhões no M2 contra 16 bilhões no M1).

Por fim, a Apple também anunciou um modelo Pro do Mac mini, que utiliza o novo chip M2 Pro. Assim como M1 Pro, o M2 Pro é voltado para quem trabalha com edição de imagens e consegue um grande salto de desempenho graças aos seus 40 bilhões de transistores — contra 33,7 bilhões do M1 Pro. Segundo a empresa, a performance pode ser até quatro vezes melhor na comparação com o modelo Mac mini de 2020.

Especificações técnicas

4 de 7 Mac Mini com M2 Pro é voltado para quem trabalha com edição de imagens — Foto: Divulgação/Apple Mac Mini com M2 Pro é voltado para quem trabalha com edição de imagens — Foto: Divulgação/Apple

Além do chip M2, o novo Mac mini também conta com melhorias na parte técnica. Em comum, tanto o modelo de 2020 quanto o de 2023 possuem um CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) e Neural Engine de 16 núcleos.

Porém, o Mac mini com M2 possui GPU de 10 núcleos, enquanto o modelo com M1 possui apenas 8. Na memória RAM, o modelo 2023 tem capacidade para até 24 GB, enquanto o modelo 2020 alcança até 16 GB. Como acontece em todos os modelos do desktop, a placa de memória é soldada, o que impossibilita fazer o upgrade.

Já a versão Pro conta com uma CPU de até 12 núcleos (8 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de até 19 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. Quanto à memória RAM, o Mac mini Pro chega a até 32 GB, além de contar com 200 GB/s de largura de banda da memória.

Conectividade

5 de 7 Comparativo entre as conexões do Mac mini com M2 (acima) e M2 Pro — Foto: Divulgação/Apple Comparativo entre as conexões do Mac mini com M2 (acima) e M2 Pro — Foto: Divulgação/Apple

Pela primeira vez, o Mac mini vem com a entrada Thunderbolt 4. Esta atualização permite a conexão com um display de resolução 8K, só que essa opção está disponível apenas para o modelo com chip M2 Pro. O modelo Pro ainda consegue ligar até três displays 4K simultaneamente, enquanto o modelo padrão permite até duas telas 4K usando essa conexão.

Outra novidade está na possibilidade de adicionar uma entrada Gigabit Ethernet de 10 Gb/s, o que possibilita downloads e uploads em altíssima velocidade. Além disso, a rede sem fio utiliza o padrão Wi-Fi 6E, que permite utilizar as faixas de frequência de 6 GHz, e a versão do Bluetooth é o 5.3, a mais recente.

Compatibilidade com software

6 de 7 macOS Ventura integra diferentes dispositivos da Apple — Foto: Reprodução/Apple macOS Ventura integra diferentes dispositivos da Apple — Foto: Reprodução/Apple

Os novos Mac mini virão de fábrica com a última versão do macOS, o Ventura. Segundo a empresa, o chip M2 consegue utilizar todo o potencial do sistema operacional lançado em 2022, que tem como chamariz integrar o ecossistema Apple com mais fluidez.

Vale mencionar que a arquitetura ARM dos chips M1 e M2 é a mesma utilizada nos outros dispositivos da Apple, como iPhones, iPads e até o Apple TV 4K. Portanto, alguns apps podem ser usados em conjunto, como por exemplo usar o FaceTime em mais de um gadget ou utilizar a câmera do iPhone como webcam.

Preços

7 de 7 Mac mini é mais barato do que outros desktops da Apple, como o Mac Studio e Mac Pro — Foto: Divulgação/Apple Mac mini é mais barato do que outros desktops da Apple, como o Mac Studio e Mac Pro — Foto: Divulgação/Apple

Desde seu primeiro lançamento, o Mac mini se encaixa como uma das opções mais em conta dentre os desktops da Apple. E assim tem se mantido. No Brasil, o Mac mini com chip M2 tem preço oficial de R$ 7.499, enquanto que a versão Pro sai por R$ 15.799.

Apesar de custar o dobro do modelo padrão, o Mac Mini Pro ainda consegue ser mais barato que o recente Mac Studio (que custa a partir de R$ 23.799) e que o top de linha Mac Pro (que sai por pelo menos R$ 56.699).

Ambos os modelos já estão disponíveis em pré-venda, porém, ainda não há data de quando serão lançados no Brasil. Nos EUA, o Mac mini com M2 e o Mac mini com M2 Pro devem chegar às lojas no dia 24 de janeiro.

Mac mini 2020 x Mac mini 2023 Especificações Mac mini (2020) Mac mini (2023) Mac mini Pro (2023) Lançamento Outubro de 2020 Janeiro de 2023 Janeiro de 2023 Chip Apple M1 Apple M2 Apple M2 Pro Processador CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) CPU de até 12 núcleos (8 de desempenho e 4 de eficiência) Memória RAM Até 16 GB Até 24 GB Até 32 GB Armazenamento SSD de 2 TB SSD de 2 TB SSD de 8 TB Placa de vídeo GPU de 8 núcleos GPU de 10 núcleos GPU de até 19 núcleos Portas e interfaces Duas portas Thunderbolt / USB 4, duas portas USB-A, porta HDMI, Gigabit Ethernet Duas portas Thunderbolt 4, duas portas USB-A, Porta HDMI, Gigabit Ethernet ou Ethernet de 10 Gb Quatro portas Thunderbolt 4, duas portas USB-A, Porta HDMI, Gigabit Ethernet ou Ethernet de 10 Gb Conexão sem fio Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.3 Dimensões e peso 3,6 cm x 19,7 cm x 19,7 cm; 1,2 kg 3,58 cm x 19,7 cm x 19,7 cm; 1,18 kg 3,58 cm x 19,7 cm x 19,7 cm; 1,28 kg