MacBook Pro com M2 Pro e Max: o que muda no laptop da Apple

O MacBook Pro de 2023 foi anunciado pela Apple na última terça-feira (17) com os chips M2 Pro e M2 Max. A fabricante promete que os modelos são os mais avançados do mercado profissional, com bateria que dura até 22 horas e desempenho de altíssima qualidade. Os laptops estão disponíveis com telas de 14 e 16 polegadas, assim como algumas versões anteriores, e custam a partir de R$ 23.999 no Brasil.

Embora o design seja semelhante às versões com M1 Pro e M1 Max, os modelos foram equipados com novas configurações e podem ser uma ótima opção para quem procura laptops avançados. Veja, a seguir, a ficha técnica do novo MacBook Pro com M2 Pro e M2 Max e saiba a diferença para os chips da geração anterior.

1 de 6 MacBook Pro de 2023 promete bateria com duração de até 22 horas — Foto: Divulgação/Apple

Tela

2 de 6 Função ProMotion presente no MacBook Pro com chip M2 Pro permite que a taxa de atualização chegue a 120 Hz — Foto: Divulgação/Apple

Não houve grandes mudanças na tela do MacBook Pro em relação às versões com chips M1 Pro e M1 Max. Todos os modelos contam com resolução de 3.024 x 1.964 pixels na versão de 14 polegadas e 3.456 x 2.234 na versão de 16". Além disso, os laptops trazem a tecnologia ProMotion, que permite que o display chegue a 120 Hz de taxa de atualização.

Bateria

3 de 6 Bateria com duração de 22 horas é o grande diferencial dos novos MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple

Uma surpresa interessante no lançamento e que tem dado o que falar é a bateria do novo MacBook Pro. A Apple promete que eles suportam até 22 horas de uso contínuo, a maior duração comparada aos modelos já criados pela empresa.

Nas suas versões anteriores, que acompanhavam chips M1 Pro e M1 Max, a expectativa era de até 14 horas de duração. Outra versão disponível, com chip M1, garante até 17 horas de autonomia. A mudança se explica pela eficiência energética dos novos processadores, que permitiram o aumento no tempo máximo de uso do dispositivo.

Conectividade

4 de 6 Porta HDMI avançada, que transmite imagens em 8K, podem surpreender profissionais de vídeo — Foto: Divulgação/Apple

Outra mudança nos novos modelos de MacBook Pro está na conectividade. Os laptops chegam com suporte para Wi-Fi 6E, que é até duas vezes mais rápido que as configurações presentes no M1 Pro e M1 Max. Outra novidade bastante curiosa é a porta HDMI avançada, que pode transmitir imagens em até 8K para o laptop.

As novas versões repetem as três portas Thunderbolt 4, entrada para fone de ouvido e leitor de cartão SD, que já estavam disponíveis nas versões com chip M1 Pro e Max. Isso sem contar a presença do Touch ID para desbloqueio rápido e da entrada para carregador MagSafe.

Desempenho

5 de 6 Comparado às versões anteriores, o MacBook Pro de 2023 tem o melhor desempenho do mercado — Foto: Divulgação/Apple

O desempenho é um dos principais diferenciais nos novos laptops. As versões do MacBook Pro de 2023 vieram equipadas com novos chips, que prometem altíssima velocidade. A versão com M2 Pro tem CPU com até 12 núcleos e GPU com 19. O notebook com M1 Pro tinha opções que chegavam a 10 cores na CPU e 16 na GPU.

O chip M2 Max presente nesses modelos não fica para trás. É possível comprar versões com GPUs de até 38 núcleos, além de 96 GB de memória unificada. Enquanto isso, o M1 Max chegava a apenas 32 núcleos e 64 GB de memória unificada.

Preço

6 de 6 Os MacBook Pro vão ser vendidos a partir de R$ 23.999 no Brasil — Foto: Divulgação/Apple

O preço inicial de venda para a versão do MacBook Pro com chip M2 Pro está em R$ 23.999. O valor salgado está associado ao recente lançamento, além das configurações de altíssima qualidade. Isso sem contar que é um eletrônico indicado principalmente para uso profissional, já que as características atendem programas pesados. Ainda não há uma data oficial para os notebooks chegarem ao Brasil. Já a versão anterior custa, atualmente, a partir de R$ 19.999 na Amazon.

A variante com chip M2 Max vai custar R$ 36.999 no canal oficial de vendas da Apple, enquanto seu antecessor, com M1 Max, dificilmente é visto por menos de R$ 20.000 no varejo online.

