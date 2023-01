Maior fábrica de iPhone no mundo retoma produção em capacidade máxima

De acordo com a Foxconn, a fábrica opera com 90% da capacidade máxima. Com a recuperação, espera-se que a distribuição de smartphones da gigante de Cupertino volte à normalidade. No final do ano passado, consumidores enfrentaram longa espera para receber o iPhone 14 em casa.

A retomada da fabricação do smartphone da Apple parece já ter surtido efeito. A loja online da Apple no Brasil mostra o prazo de três dias para a entrega do iPhone 14 em endereços nas cidades de Brasília e São Paulo, por exemplo. Em novembro e em dezembro, a loja estipulava prazo mínimo de quatro semanas para a entrega de novas unidades.

Entre as razões que explicam a baixa produção do iPhone no final de 2022 estão as rigorosas restrições da política de “Covid zero” do governo chinês. Isso fez com que a maior fábrica de iPhones do mundo operasse com apenas 20% da capacidade total no último mês de novembro. Em dezembro, a situação não teve melhoria expressiva.