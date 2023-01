Mais potência: Razer apresenta Blade 16 e Blade 18 na CES 2023

A grande diferença entre eles está no tamanho e na qualidade da tela. O Razer Blade 16, como o nome indica, possui um display de 16 polegadas do tipo mini LED com 1.000 nits de brilho máximo. De acordo com a Razer, a versão Criador vem com resolução Ultra HD+ e taxa de 120 Hz. Já a versão Jogador tem resolução Full HD+ e taxa de até 240 Hz. O tempo de resposta fica em 3 ms graças ao Nvidia G-Sync.