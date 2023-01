Melhor caixa de som de 2022: seis modelos que se destacaram

Algumas caixas de som lançadas em 2022 se destacaram no Brasil e tiveram bastante procura dos consumidores, como a LG XBoom 360, boa aposta para espaços grandes e lugares cheios, e a JBL Flip 6 , um dos carros chefes da fabricante no segmento. Outras marcas também entram nessa lista, como Huawei e House of Marley.

A seguir, veja a matéria que o TechTudo preparou com seis modelos de caixinhas de som que se destacaram em 2022. Analise a ficha técnica de cada opção e decida qual é a melhor para você.

1 de 7 Caixas de som mais procuradas em 2022 são sem fio e tem ótima duração de bateria — Foto: Divulgação/JBL Caixas de som mais procuradas em 2022 são sem fio e tem ótima duração de bateria — Foto: Divulgação/JBL

House of Marley Get Together Mini

2 de 7 Revestido em bambu, o modelo House of Marley Get Together Mini promete ótima qualidade de som — Foto: Reprodução/Amazon Revestido em bambu, o modelo House of Marley Get Together Mini promete ótima qualidade de som — Foto: Reprodução/Amazon

O primeiro modelo da lista é a Get Together Mini. A caixa de som da marca House of Marley é revestida com bambu, o que permite uma propagação de som mais equilibrada e deixa o design bastante limpo. Além disso, o alto-falante woofer é ótimo para sons graves e frequências baixas.

A caixinha de som é sem fio e promete duração de até dez horas de bateria. Isso sem contar que o modelo vem equipado com microfone, que permite atender chamadas de voz e falar diretamente do próprio aparelho. Para comprá-la na Amazon, é preciso desembolsar R$ 897.

House of Marley Chant Mini

3 de 7 Chant Mini é uma versão compacta, com duração média de bateria de seis horas — Foto: Divulgação/The House of Marley Chant Mini é uma versão compacta, com duração média de bateria de seis horas — Foto: Divulgação/The House of Marley

Outro modelo da House of Marley é o Chant Mini. Essa versão mais compacta é indicada para quem procura levar a caixinha dentro da bolsa sem ocupar muito espaço. Sobre suas configurações, o modelo é sem fio e seus alto-falantes woofer prometem graves de qualidade em baixa frequência. A caixa de som é ideal para ambientes menores.

Sua bateria dura um pouco menos quando comparada à primeira opção, em torno de seis horas. Além disso, o modelo também é revestido com bambu, o que pode otimizar a propagação de áudio do aparelho. O microfone com recurso para atender chamadas também está presente nesta versão. Para comprar o Chant Mini, é necessário pagar em torno de R$ 180.

LG XBoom 360 RP4

4 de 7 Nova caixa de som XBoom 360, da LG, pesa 5,8 kg — Foto: Divulgação/LG Nova caixa de som XBoom 360, da LG, pesa 5,8 kg — Foto: Divulgação/LG

Com design de ampulheta, a LG XBoom 360 conquistou os consumidores em 2022. O formato inovador e a ótima qualidade de som, com potência de saída de 120 W, renderam muitas vendas no último ano. O áudio 360º é uma das maiores apostas da marca, que promete deixar o usuário imerso no som enquanto a caixa toca músicas à vontade.

Por ser um modelo de caixa de som sem fio, os consumidores devem se atentar à duração da bateria. A LG promete até dez horas de uso contínuo, sem se preocupar com falhas no áudio quando estiver próximo à hora de recarregar. Além disso, o LED integrado deixa o aparelho muito mais chamativo e bonito no ambiente. O modelo está à venda no Brasil a partir de R$ 1.825.

JBL Flip 6

5 de 7 JBL Flip 6 é à prova d'água, com certificação IP67 — Foto: Divulgação/JBL JBL Flip 6 é à prova d'água, com certificação IP67 — Foto: Divulgação/JBL

Com preço em torno de R$ 675, a JBL Flip 6 também foi uma aposta dos consumidores em 2022. O modelo tem potência de saída de 30 W, além de tecnologias que deixam os graves menos distorcidos. Tudo isso sem contar que a caixinha de som é sem fio e tem duração média de 12 horas contínuas.

Para quem gosta de ouvir música na praia ou na piscina, o modelo vem com certificação IP67 à prova d’água e de outros agentes externos. O recurso JBL PartyBoost ainda permite se conectar a outras caixinhas de som e reproduzir a mesma música em vários aparelhos.

Huawei Sound Joy

6 de 7 Huawei Sound Joy tem duração média de bateria de 26 horas — Foto: Divulgação/Huawei Huawei Sound Joy tem duração média de bateria de 26 horas — Foto: Divulgação/Huawei

A empresa chinesa Huawei não poderia ficar de fora. O modelo Sound Joy também foi bastante procurado pelos consumidores em 2022, principalmente pela sua duração de bateria. A estimativa é que o aparelho funcione durante 26 horas contínuas, sem falhas no áudio nem mesmo quando a carga está no final. Tudo isso sem falar na promessa de boa qualidade de som, com quatro alto-falantes distribuídos na sua construção.

O modelo, além de ser conectado por Bluetooth, também oferece a opção de NFC. Para quem está de viagem marcada para praia ou clubes, a Huawei Sound Joy tem certificação à prova d’água e outros agentes IP67. Para comprar a caixinha de som, é preciso pagar aproximadamente R$ 799.

7 de 7 Nova Pulse 5 conta com um jogo de luzes de LED que ilumina o ambiente — Foto: Divulgação/JBL Nova Pulse 5 conta com um jogo de luzes de LED que ilumina o ambiente — Foto: Divulgação/JBL

Por último na lista está a JBL Pulse 5. Embora seu valor de R$ 1.605 seja bastante alto, muitos consumidores procuram este modelo graças ao show de luzes e à promessa de boa qualidade de som. Quando o usuário coloca uma música para tocar, a caixinha ilumina o ambiente com seu LED colorido, que reveste boa parte do aparelho.

Além disso, a caixinha de som tem conexão Bluetooth e promete 12 horas de bateria. O áudio 360º pode deixar o consumidor imerso no áudio, uma opção para quem curte escutar músicas com boa qualidade. Tudo isso sem falar que o modelo também tem certificação IP67, à prova d’água e de poeira.

