Melhor do ano em 2022, Elden Ring é o jogo mais premiado da história

Elden Ring se tornou o jogo mais premiado da história. A informação foi compartilhada pelo portal ResetEra, que atualizou recentemente a contagem dos títulos de "Jogo do Ano", ou Game of the Year (GOTY), concedidos aos lançamentos de 2022. Como resultado, a produção da From Software acumulou 324 vitórias e superou as 322 conquistas de The Last of Us 2 em 2020. De todas as premiações que coroaram o RPG, 281 delas foram realizadas por meios de comunicação, como as três que tiveram participação do TechTudo : Brazil Game Awards , The Game Awards e Melhores do Ano TechTudo .

Ainda segundo o site, 43 dos prêmios conquistados pelo game contaram somente com a votação do público, sem interferência da imprensa. Também vale destacar que Elden Ring precisou superar nomes de peso, como God of War: Ragnarok, A Plague Tale: Requiem e Horizon: Forbidden West, para quebrar o recorde de The Last of Us Part 2. Confira mais sobre a seguir.

1 de 1 Elden Ring é o jogo mais premiado da história e está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC. — Foto: Reprodução/PlayStation Elden Ring é o jogo mais premiado da história e está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC. — Foto: Reprodução/PlayStation

O game da From Software chegou em 2022 com a já conhecida fórmula do estúdio: um souls-like com mundo aberto e alto nível de dificuldade. Nas análises feitas tanto pelo público quanto pela crítica especializada, os pontos mais elogiados do RPG de ação foram a possibilidade de exploração e as recompensas ao descobrir mistérios do universo do jogo. Além desses, outro destaque marcou o título: a colaboração de George R. R. Martin, autor de "As Crônicas de Gelo e Fogo", na direção de arte e narrativa.

É importante ressaltar que as premiações de 2022 não estão encerradas, de forma que a quantidade de títulos garantidos por Elden Ring pode aumentar. Caso isso aconteça, o título terá uma vantagem ainda maior com relação à The Last of Us Part 2.

Por sinal, na época, a conquista do título da Naughty Dog em 2020 era tida por muitos como imbatível. Assim, não se pode afirmar que Elden Ring permanecerá no posto de jogo mais premiado para sempre. Em 2023, por exemplo, uma série de lançamentos poderão ameaçar tal posto, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Starfield.