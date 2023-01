Metade da produção do iPhone deve migrar para a Índia; entenda motivo

A China pode perder o posto de maior polo de fabricação de iPhones do mundo em breve. Isso porque especialistas projetam que a Índia deve responder por 50% da produção global de iPhones até 2027. No ano passado, as instalações chinesas fabricaram 85% dos smartphones da Apple . Ainda assim, a gigante americana enfrentou uma série de dificuldades para suprir a demanda dos consumidores pela linha iPhone 14 — lançada em setembro. O celular chegou a sumir das lojas .

A Foxconn, que é a principal empresa responsável pela produção da Apple, concluiu os planos de transferência de parte da produção de iPad e MacBook da China para o Vietnã. As medidas fazem parte de um pacote de estratégias que a Apple iniciou em 2019, quando os Estados Unidos decidiram taxar uma série de produtos importados da China.

Por que a Apple quer tirar a produção de iPhone da China?

Como mencionado acima, não é de hoje que a Apple quer tirar a China do radar de principal fabricante dos produtos da empresa. As razões por trás disso são explicadas ao analisar a relação comercial entre Estados Unidos e China. Durante o governo Trump, a guerra comercial entre o país americano e a China foi intensificada, o que afetou grandes empresas do ramo da tecnologia – incluindo o Google e, principalmente, a Huawei e a DJI.

A tensão entre as duas maiores economias mundiais foi diminuída. Ainda assim, especialistas fazem alerta para uma possível volta de novas sanções, o que aumentaria a base de impostos que a Apple deve pagar ao governo americano. Esse panorama complexo é potencializado pela forma com a qual o governo Chinês trata a pandemia, com uma série de restrições consideradas rígidas.

A política de “Covid Zero” do governo Chinês para frear o surto de casos da doença, impactou de forma severa a linha de montagem dos iPhones. Isso fez com que a maior fabricante dos celulares da Apple operasse com apenas 20% da capacidade total no último mês de novembro. Em novembro, a situação não teve melhoria expressiva. O não cumprimento do pagamento de bônus e salários maiores também revoltou os trabalhadores, que iniciaram uma série de paralisações e manifestações.

Como ficará a produção do iPhone?

As previsões indicam que a Índia deve produzir até 25% de todos os iPhones até o final de 2023. Essa taxa deve subir para 40% em 2025, antes de alcançar a casa dos 50% em 2027. Para atender esses números, a Apple segue com as construções da maior fábrica de iPhone em Hosur, cidade industrial indiana próxima a Bangalore.

Ao todo, as instalações empregarão cerca de 60 mil pessoas. 6 mil mulheres já foram treinadas para montar os smartphones da empresa. A companhia responsável pela produção será a Tata Electronics.

