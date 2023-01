Mil funcionários da Apple trabalham em aparelho de realidade virtual

O desenvolvimento de um aparelho de realidade virtual (VR) segue a todo vapor na Apple . A informação mais recente é de que mil profissionais estariam desenvolvendo o equipamento, que teria formato de headset e se chamaria Reality Pro, de acordo com reportagem da revista Bloomberg. O projeto já dura cerca de sete anos. A peça contaria com hardware avançado, o que incluiria sensores de rastreamento dos olhos e várias câmeras externas capazes de analisar os movimentos das mãos do usuário.

Caso seja lançado, o Reality Pro competirá no mercado com outros óculos de realidade virtual e aumentada já existentes — como os modelos da Meta, por exemplo, que . No entanto, o produto da Apple custaria o dobro do preço dos rivais. Isso porque a expectativa é de que o produto da marca americana seja lançado ao custo de U$ 3 mil (cerca de R$ 15.625 em conversão direta).

O Reality Pro seria um produto de realidade mista. Ou seja, que combina elementos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR). Os recursos incluiriam um display que, além de exibir a própria interface do sistema, pode funcionar como uma tela externa para Mac – o que possibilita trabalhar em um escritório virtual, por exemplo. Esse tipo de funcionalidade já existe em outros equipamentos concorrentes.

Além disso, a reportagem da Bloomberg menciona uma diferença importante que distinguiria o Reality Pro de diversos rivais, que seria a ausência da necessidade de uso conjunto com controles externos. isso significa que as câmeras externas do VR da Apple seriam capazes de captar os movimentos das mãos do usuário para navegação na interface do sistema. Já a entrada de texto poderia ser feita não só pela voz (através da assistente virtual Siri) como, também, a partir de um iPhone, Mac ou iPad.

A construção do suposto Apple Reality Pro seria baseada em alumínio, vidro e almofadas.

O que se sabe sobre especificações técnicas?

Não existem, até o momento, informações mais detalhadas sobre ficha técnica do headset VR da Apple. O que se sabe é que o modelo contaria com uma bateria equivalente a de dois iPhone 14 Pro Max, mas que resultaria em cerca de duas horas de duração. Além disso, a reportagem cita a presença de uma porta USB-C para transferência de informações e recarga energética.

Também é esperado que o dispositivo conte com uma tela curva capaz de mostrar externamente os olhos do usuário. Vale ressaltar que, apesar da presença de alto-falantes integrados, o Reality Pro possibilitaria integração com os AirPods para uso do áudio espacial.

Funcionaliades do Reality Pro

A reportagem da Bloomberg também cita um recurso que seria inédito no mundo dos headsets VR: a capaciade de "renderizar realisticamente o rosto e o corpo inteiro de um usuário em realidade virtual". Essa função seria aplicada em chamadas individuais do FaceTime entre duas pessoas – desde que cada uma esteja com o Reality Pro no rosto. Atualmente, os espaços de reunião virtual dependem de avatares de desenhos animados. Além do uso corporativo, o equipamento da Apple também estaria apto para atividades de entretenimento – o que inclui consumo de filmes e jogos.

Quando o Apple Reality Pro será anunciado?

Como de costume, a Apple não confirmou nenhuma informação do suposto dispositivo que estaria sendo desenvolvido com uma equipe de mil funcionários. De acordo com jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple pretende anunciar o Reality Pro "em algum momento antes da WWDC -- evento de desenvolvedores da gigante de Cupertino que deve ocorrer no próximo mês de junho. No entanto, o dispositivo estaria à venda apenas no final de junho 2023.

