Moto G62 vs Moto G60: saiba o que muda entre os celulares Motorola

O Moto G62 5G e o Moto G60 são dois celulares Motorola que integram a linha Moto G, sucesso entre os brasileiros. Embora as nomenclaturas sejam parecidas, os modelos apresentam distinção entre suas fichas técnicas. O G62 conta suporte à rede 5G , que vem sendo implementada no Brasil. Já o G60 revela câmera potente de 108 MP e bateria que dura até 54 horas. Saiba os detalhes do comparativo nas linhas a seguir.

O Moto G62 5G foi lançado no país em julho de 2022 pelo preço sugerido de R$ 1.999. Atualmente, o aparelho pode ser encontrado no site da fabricante por R$ 1.599. Já o modelo mais antigo desembarcou no Brasil em abril de 2021 por R$ 2.699. Após cerca de dois anos, o dispositivo é comercializado por R$ 1.649 na Americanas — desconto de R$ 1.050.

Tela e design

O display IPS LCD do Moto G60 possui 6,8 polegadas — 0,3" a mais do que o Moto G62. Em termos de resolução, ambos apresentam Full HD+ com uma diferença mínima. Enquanto o Moto mais recente apresenta 2.460 x 1.080 pixels, o modelo mais antigo oferece 2.400 x 1.080 pixels. Os dois aparelhos da Motorola trazem taxa de atualização de 120 Hz. Na prática, isso significa movimentos mais fluidos e alta qualidade gráfica em jogos e imagens.

Em relação à estética, os aparelhos são parecidos. Ambos os smartphones Motorola possuem acabamento feito em plástico com aspecto brilhante e bordas evidentes. Na parte traseira, eles contam com um conjunto triplo de câmeras. Na área da frente, a câmera de selfies está localizada em um furo no centro da tela.

Câmera

Em relação às câmeras, o arranjo fotográfico do Moto G60 leva grande vantagem em relação ao irmão mais novo da mesma linha. Para fins de comparação, o dispositivo revela um conjunto triplo, no qual o sensor principal apresenta 108 MP. Além disso, ele traz uma ultrawide de 8 MP e sensor de profundidade de 2 MP. Já a lente mais importante do G62 conta com 50 MP.

O conjunto de câmeras do Moto G60 fica distribuído desta forma:

Principal de 108 MP e abertura de ƒ/1.9

Ultrawide de 8 MP e abertura de ƒ/2.2

Sensor de Profundidade de 2 MP e abertura de ƒ/2.4

Frontal de 32 MP e abertura de ƒ/2.2

Já o Moto G62 se organiza da seguinte maneira:

Principal de 50 MP e abertura de ƒ/1.8

Ultrawide de 8 MP e abertura de ƒ/2.2

Sensor de Profundidade de 2 MP e abertura de ƒ/2.4

Frontal de 16 MP e abertura de ƒ/2.2

Ambos os modelos oferecem a tecnologia Quad Pixel, no qual combina 9 pixels em um único ponto, o que resulta em fotos com maior nitidez, mesmo em ambientes pouco iluminados. Outra diferença fica por conta da câmera de selfies, enquanto o G60 faz registros com qualidade de 32 MP, o Moto mais recente chega a somente 16 MP.

Quanto aos vídeos, o G60 grava com resolução 4K a uma velocidade de 30 FPS. Já o G62, por sua vez, consegue um resultado inferior e chega às capturas com Full HD também com uma velocidade de 30 FPS.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do Moto G62 traz o processador Snapdragon 480 Plus, um octa-core de 2,2 GHz da Qualcomm alinhado com a memória RAM de 4 GB. Enquanto isso, o G60 conta com o Snapdragon 732G também da Qualcomm. O chip octa-core oferece velocidade ligeiramente maior e traz a capacidade máxima de 2,3 GHz, além de trabalhar em conjunto com até 6 GB de RAM.

Os dois aparelhos da Motorola oferecem armazenamento interno de 128 GB. Existe também a possibilidade de expansão via cartão microSD nos dois dispositivos.

Bateria

Em termos de bateria, ambos os modelos da linha Moto devem fazer bonito. A capacidade do G60 é de 6.000 mAh, enquanto a do Moto G62 é de 5.000 mAh. Apesar das diferenças, segundo a Motorola, a depender da utilização do usuário, ambos os smartphones conseguem ter autonomia para ficar até dois dias longe da tomada.

De acordo com o fabricante, os dispositivos devem garantir a reposição completa da bateria em pouco menos de duas horas — afinal, os dois telefones oferecem carregamento rápido. A caixa inicial dos dois modelos acompanha o carregador.

Versão do Android

A versão de fábrica do G62 roda o Android 12, mas a atualização para o Android 13 está confirmada. O update oferece novos recursos como, por exemplo, melhorias em apps como Google Fotos e o Modo de Leitura do Google, que agora facilita a experiência da leitura em tela para pessoas com baixa visão, cegueira e dislexia. Além disso, há customização de gravação de tela e melhoras quanto à privacidade de dados e da localização.

O Moto G60, por sua vez, sai de fábrica rodando o Android 11. Apesar disso, o aparelho conta com a atualização para Android 12. Embora ainda não esteja confirmado o update para o sistema operacional mais atual, a política da fabricante garanta que o telefone receberá atualizações do sistema do Google e de segurança por dois anos.

Recursos adicionais

O destaque mais relevante em favor da versão mais recente Moto é o fato de oferecer disponibilidade ao 5G e está preparado para a conexão do futuro. Inclusive, a expectativa é a de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada no modelo 4G. Aos poucos, a nova rede móvel vem sendo implementada no Brasil.

Quanto à conectividade, há outra diferença. O G62 conta com o Bluetooth na versão 5.1, que é mais rápida que a tecnologia presente no G60. Ambos os smartphones apresentam leitor de impressão digital e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Eles ainda oferecem a tecnologia NFC, que permite pagamento por aproximação.

Preço

Na Americanas, o Moto G60 é visto por R$ 1.649. Já o G62 chegou ao mercado brasileiro em julho de 2022 pelo valor inicial de R$ 1.999, nas cores cinza e azul. O smartphone é vendido no site oficial da fabricante por preços que partem de R$ 1.599 – queda de R$ 400.

Confira as especificações na tabela abaixo

Moto G62 vs Moto G60 Especificações Moto G62 Moto G60 Lançamento julho de 2022 abril de 2021 Preço de lançamento a partir de R$ 1.999 a partir de R$ 2.699 Preço atual a partir de R$ 1.599 a partir de R$ 1.649 Tela 6,5 polegadas 6,8 polegadas Resolução da tela LCD IPS FHD+ (2460 x 1080 pixels) LCD IPS FHD+ (2460 x 1080 pixels) Processador Snapdragon 480 Plus Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Memória RAM 4 GB 4 GB ou 6 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória sim, via microSD sim, via microSD Câmera traseira tripla, 50, 8 e 2 MP tripla, 108, 8 e 2 MP Câmera frontal 16 MP 32 MP Bateria 5.000 mAh 6.000 mAh Sistema operacional Android 12 Android 11 Dimensões e peso 161,8 x 74 x 8,6 mm; 184 gramas 169,6 x 75,9 x 9,8 mm; 225 gramas Cores cinza e azul cinza e champagne

