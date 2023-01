Motorola e Lenovo criam celular que ‘conversa’ melhor com o notebook

A Motorola e a Lenovo apresentaram, na última semana, o novo ThinkPhone, um celular voltado para o segmento corporativo que se destaca pelo corpo em fibra de carbono. O grande diferencial do smartphone está na integração direta com a linha de notebooks ThinkPad da Lenovo — é possível rodar apps do celular no computador ou transferir arquivos entre os dispositivos de forma instantânea. O aparelho ainda não tem data para chegar ao Brasil ou mesmo preço definido no mercado global.

O ThinkPhone foi exibido pela Lenovo durante a CES 2023, maior feira de eletrônicos do mundo, realizada na última semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ele tem o chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm, tela de 6,6 polegadas e vai de fábrica com Android 13 instalado. O TechTudo foi até lá para conferir a novidade, e conta a seguir mais detalhes sobre o telefone.

1 de 4 Motorola e Lenovo apresentam ThinkPhone, celular com fibra de carbono — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Motorola e Lenovo apresentam ThinkPhone, celular com fibra de carbono — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Segundo a fabricante, o ThinkPhone pode ser pareado com qualquer PC que tenha Windows 10 ou Windows 11, mas a integração mais específica funciona com os notebooks ThinkPad. A demonstração foi feita no novo ThinkPad X1, também apresentado durante a CES 2023. Os dois dispositivos têm semelhanças visíveis no design com tons pretos e alguns detalhes em vermelho.

A linha ThinkPad é conhecida por trazer um botão vermelho no meio do teclado, o chamado TrackPoint. Ele permite configurar um atalho específico para ações rápidas, como abrir um aplicativo, por exemplo. O novo celular ThinkPhone traz um botão no mesmo estilo na lateral do seu corpo. É possível, por exemplo, atrelar a tecla ao app de calendário, para acesso instantâneo à sua agenda, ou a um leitor de código de barras, para quem trabalha em uma loja.

2 de 4 Detalhe do botão vermelho no ThinkPhone — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Detalhe do botão vermelho no ThinkPhone — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Um clique duplo no botão transfere o aplicativo aberto no celular para a tela do notebook. O processamento continua no celular, mas é possível bloquear a tela e continuar o trabalho no laptop. Há, inclusive, a opção de alternar para uma interface mais agradável para a experiência no PC. O resultado é uma visão na horizontal, parecida com a que se vê em aplicativos de tablet.

Outro ponto interessante da integração é a área de transferência. Após tirar uma foto no celular, por exemplo, é possível usar o comando "Ctrl + V" no notebook para inserir a imagem dentro de um projeto, por exemplo. Um texto copiado do computador também fica disponível para colar diretamente no celular.

O ThinkPhone também pode funcionar como uma espécie de webcam sem fio para o computador. O recurso pode ser útil durante uma chamada de vídeo em que o usuário precise mostrar o ambiente ao seu redor. Toda a integração entre os dispositivos é feita via Bluetooth e Wi-Fi, e a fabricante garante que a conexão é automática quando os dispositivos estão próximos.

3 de 4 ThinkPhone ainda não teve preço revelado pela Motorola — Foto: Rubens Achilles/TechTudo ThinkPhone ainda não teve preço revelado pela Motorola — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O corpo do celular é em fibra de carbono, com certificação militar 810H. Isso garante, segundo a Motorola, resistência para quedas de até 1,5 m. Além disso, o celular tem resistência a água e poeira de categoria IP68, com possibilidade de submersão de até 30 minutos a 1,5 m de profundidade. A tela conta com Gorilla Glass Victus, que tem fibra de aramida, material que promete ser mais resistente que o aço.

Em termos de hardware mais específico, o ThinkPhone tem opções de memória RAM com 8 ou 12 GB, tela OLED de 6,6 polegadas com resolução de 1.080 x 2.400 pixels, e armazenamento entre 128 e 512 GB. O conjunto de câmeras é triplo, com sensor principal de 50 MP, lente ultrawide de 13 MP e um sensor de profundidade com 2 MP. A bateria tem 5.000 mAh de capacidade e a recarga é feita com um carregador de 68 W que acompanha o celular, e promete 50% de carga em 15 minutos.

Por ser mais voltado para o segmento corporativo, o ThinkPhone ainda não tem previsão de chegada ao Brasil ou preço definido. Ele será lançado inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, com previsão de chegada à América Latina. O smartphone vai com Android 13 e tem garantia de três anos de atualização do sistema operacional.