Motorola lança Moto G13, Moto G23, Moto G53 e Moto G73

O lançamento, no entanto, foi direcionado apenas ao mercado internacional e, por ora, não há previsão de chegada ao Brasil. O produto mais simples custa 180 euros, equivalente a R$ 1.000 em conversão direta e sem impostos, enquanto o telefone mais elaborado sai por 300 euros, cerca de R$ 1.680.

Moto G13

A linha básica da Motorola é renovada com a chegada do Moto G13. Apesar de ser classificado como um celular de entrada, ele traz especificações de destaque, como uma telona de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. A resolução do painel é em HD+ e o tipo do display conta com a tecnologia LCD.

Quanto aos cliques, o telefone garante variedade nos registros por meio de seu conjunto triplo, dividido entre sensor principal, com 50 MP, câmera macro e sensor de profundidade, ambos com 2 MP. Para chamadas de vídeo e selfies, o Moto G13 reserva uma câmera de 8 MP.

O desempenho do recém-lançado conta com o chip Helio G85, da MediaTek e memória RAM de 4 GB. No que diz respeito ao armazenamento, ele apresenta variação entre 64 GB e 128 GB, mas também pode ser expandido via cartão microSD. A bateria é de 5.000 mAh e a capacidade de carregamento é de 20 W. O preço no exterior é de 180 euros (R$ 1.006 na conversão)

Moto G23

O outro celulare anunciado pela Motorola é o Moto G23, que traz semelhanças em relação ao Moto G13, como a tela de 6,5 polegadas, em HD+ e com taxa de 90 Hz. Uma das principais diferenças entre os aparelhos é o arranjo fotográfico, que traz uma lente principal de 50 MP e, dessa vez, um sensor ultra wide de 5 MP e uma câmera macro de 2 MP. A lente de selfies, por sua vez, confere 16 MP.

A ficha técnica menciona o processador Helio G85, que pode operar em conjunto com 4 GB ou 8 GB de memória RAM. Já o armazenamento fica em 64 ou 128 GB – a depender da escolha do usuário. A Motorola investe em uma bateria de 5.000 mAh para o Moto G23 e garante suporte de carregamento com potência de até 30 W. Ele foi anunciado por cerca de 230 euros, cerca de R$ 1.285 pelo câmbio de hoje.

Moto G53

Abrindo o caminho dos intermediários, o Moto G53 surge com algumas atualizações de destaque e alguns downgrades também, a começar pela tela que diminui ligeiramente. Com 6,5 polegadas, o painel usa a tecnologia LCD e tem uma resolução de 720 x 1600 pixels. Por outro lado, ele passa a contemplar a rede 5G, possibilitada pelo processador Snapdragon 480 Plus empregado. O valor sugerido é de 250 euros (R$ 1.400).

No campo das lentes, é possível contar com 50 MP para o sensor principal e outro macro, de 2 MP, para fotos tiradas bem de perto com riqueza de detalhes. A câmera frontal fica em 8 MP, assim como nos modelos mais básicos. Já no quesito armazenamento, é possível encontrar variantes de 64 e 128 GB, ambas com slot para cartão de memória. A memória RAM varia entre 4 GB, 6 GB e 8 GB.

Moto G73

Um dos mais poderosos entre os telefones apresentados, o Moto G73 renova a família de intermediários com uma tela de 6,5 polegadas, painel LCD e taxa de atualização de 120 Hz. Para amantes de fotografia, a fabricante garante uma lente principal de 50 MP e outro sensor de 8 MP que desempenha a função de ultra wide. Assim, usuários conseguem tirar fotos com ângulo ampliado de até 118º.

A bateria que alimenta este smartphone alcança 5.000 mAh e pode ser reposta por carregadores de até 30 W. No que diz respeito ao desempenho, o modelo conta com a ajuda do chipset Dimensity 930, da MediaTek, e da memória RAM de 8 GB. O armazenamento é de 256 GB e a rede tem suporte ao 5G. Na Europa, ele deve ser comercializado por cerca de 300 euros, ou R$ 1.680 na conversão.