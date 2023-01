Motorola lança versão do Moto E22 com mais armazenamento; veja preço

A Motorola faz hoje o lançamento do Moto E22 numa versão com mais armazenamento: o celular passa a ter 128 GB de fábrica para guardar arquivos pelo preço sugerido de R$ 1.299. O aparelho foi lançado originalmente em setembro de 2022 . As vendas da nova edição começam nesta segunda-feira (16) com quatro opções de cor: azul, branco, grafite e preto.

A ficha técnica inclui processador MediaTek G37 com oito núcleos de processamento e velocidade de 2,3 GHz; memória RAM de 4 GB; tela de 6,5 polegadas com resolução HD+; taxa de atualização de 90 Hz, acima do padrão visto em telefones básicos; e bateria de 4.020 mAh que, de acordo com a empresa, pode durar até 30 horas.

Assim como na versão anterior, este novo Moto E22 também possui câmera dupla formada por um sensor principal de 16 megapixels e outros de 2 MP para trabalhar o campo de profundidade. Segundo a fabricante, o aparelho vem com um sistema de Inteligência Artificial (IA) que promete corrigir de forma automática as possíveis falhas na hora de tirar foto, para tentar melhorar a qualidade, e pode gravar em resolução Full HD com 30 quadros por segundo.

Para completar, as funções de câmera, o Moto E22 tem ainda um modo Câmera Dupla, que pode ativar a câmera de trás e da frente ao mesmo tempo, e o modo Night Vision, que tende a capturar mais detalhes da imagem mesmo em ambientes com pouca luz. Ele traz ainda um sensor de impressão digital, espaço para cartão microSD, com suporte para até 1 TB e rádio FM, porém, não possui chip NFC.

O aparelho traz alto-falantes compatíveis com o software do Dolby Atmos, que promete entregar melhor qualidade de áudio e som mais imersivo.

Os primeiros modelos do Moto E22 foram anunciados no Brasil em setembro de 2022 por preços entre R$ 1.099 (RAM de 3 GB + armazenamento de 32 GB) e R$ 1.299 (4 GB + 64 GB). Ambos podem ser encontrados com desconto na Amazon atualmente: por R$ 899 e R$ 999, respectivamente.

