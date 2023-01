MSI revela notebook com gigantesca tela de 17,3” e preço nas alturas

A MSI surpreende ao fazer o lançamento do gigantesco notebook MSI Titan GT77 HX 13V na feira CES 2023, que acontece em Las Vegas. O aparelho tem inédita tela de 17,3 polegadas com painel mini LED e resolução 4K. Esta é a primeira vez que o conjunto de recursos aparece num aparelho.

O produto será vendido em duas versões: uma com 16 GB de RAM, SSD de 2 TB e GeForce RTX 4080 por US$ 4.299 (cerca de R$ 23.300 em conversão direta e sem impostos) e outra com 128 GB de RAM, SSD de 4 TB e RTX 4090 por US$ 5.299 (por volta de R$ 28.625).

O Titan GT77 HX 13V conta com um processador Intel Core i9 13980HX de 13ª geração, com até 24 núcleos capazes de chegar a 5,6 GHz de frequência. A placa de vídeo Nvidia GeForce RTX da série 4000 traz 16 GB GDDR6 (MUX Design) e a tela é uma VESA DisplayHDR 1000 com uma taxa de atualização de 144 Hz, luminosidade máxima de 1.000 nits e proporção de contraste de 1.000.000:1.

Ele traz 4 slots de memória DDR5 SO-DIMM, que vêm ocupados no modelo de 128 GB, e 3 slots M.2, 1 para SSD PCIe de 5ª geração e 2 PCIe de 4ª geração.

O design do notebook é semelhante ao modelo anterior da MSI, com dimensões de 397 x 330 x23 mm e peso de 3,3 kg. A bateria tem 99,99 Wh. Nele estão duas portas USB Tipo C Thunderbolt 4, 3 portas USB 3.3 Tipo A de 2ª geração, uma porta HDMI 2.1, DisplayPort, uma mini Display Port, PowerDelivery, entrada de rede, entrada 3,5 mm para áudio e um leitor de cartão SD.

O aparelho conta também com uma webcam posicionada na parte frontal com suporte a reconhecimento facial do Windows Hello. A câmera pode ser bloqueada manualmente. Usuários também podem esperar por iluminação RGB e luz individual por tecla.