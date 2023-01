Muito calor? 7 dicas essenciais para não deixar o videogame superaquecer

O superaquecimento é uma preocupação constante para os donos de consoles durante o verão, já que videogames como PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e Nintendo Switch podem apresentar problemas devido ao calor excessivo. Projetados com foco em climas mais amenos, os consoles podem superaquecer em clima tropical ou durante ondas de calor atípicas, especialmente se houver agravantes como poeira na ventilação ou mau funcionamento interno.

Há algumas recomendações dadas pelas próprias fabricantes, como fez a Nintendo no Japão durante o verão de 2021, pedindo para usuários não jogarem sob altas temperaturas. Pensando nisso, o TechTudo separou algumas dicas gerais e outras mais específicas para evitar problemas de superaquecimento em seus videogames. Confira!

2 de 9 Consoles como o Xbox Series S precisam de espaço para ventilação e evitar superaquecimento — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins Consoles como o Xbox Series S precisam de espaço para ventilação e evitar superaquecimento — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

👉 PS Plus: como funciona o download de jogos grátis? Veja no Fórum do TechTudo

Antes de seguir para as dicas, vale ressaltar que cada videogame reage ao superaquecimento de uma maneira diferente, mas todos possuem mecanismos de defesa para evitar danos causados pelo calor excessivo. Nos consoles PlayStation, o usuário receberá uma mensagem que o console está muito quente e deverá desligá-lo. Os aparelhos Xbox irão desligar automaticamente e exibirão a mensagem sobre superaquecimento da próxima vez que forem ligados.

O Nintendo Switch, por sua vez, entra em um modo de repouso forçado quando aquece demais. Em alguns casos o superaquecimento pode causar defeitos nos jogos, como bugs gráficos em branco, preto, verde ou rosa. Também podem acontecer problemas de performance, como lentidão e loadings demorados.

1. Mantenha a ventilação livre e em local arejado

Todos os videogames possuem uma ou mais saídas de ventilação para expelir o ar quente gerado em sua parte interna. Normalmente, elas são caracterizadas por uma grade com furos que pode ficar na parte traseira do console ou em outro local. No caso do Xbox Series X, ela fica no topo, enquanto no PlayStation 5 (PS5), a saída fica protegida pela placa do console. É importante que estas saídas de ventilação fiquem livres, sem objetos que impeçam o fluxo de ar nelas. Se o usuário colocar algo que as tampe, pode causar um superaquecimento.

3 de 9 Todas as fabricantes alertam que os consoles precisam de espaço ao redor deles e para não colocar objetos que possam bloquear a ventilação — Foto: Reprodução/Microsoft Todas as fabricantes alertam que os consoles precisam de espaço ao redor deles e para não colocar objetos que possam bloquear a ventilação — Foto: Reprodução/Microsoft

Ao posicionar os videogames em estantes ou nichos, é importante que o local seja arejado e ofereça espaço para o console dispersar calor. A Sony recomenda que o PlayStation 5 tenha 10 cm livres ao seu redor. Quanto aos Xbox, a Microsoft sugere uma distância entre 10 e 15 cm, aproximadamente.

Já a Nintendo ressalta que a temperatura do ambiente deve estar, no máximo, a 35°C para usar o Nintendo Switch, o que pode não ser tão fácil em algumas regiões do Brasil. A presença de resfriamento natural ou artificial da área, como ventiladores e ar condicionado, também pode colaborar para que os videogames não aqueçam demais.

2. Limpe as saídas de ventilação

Além de desobstruídas, as saídas de ventilação também precisam estar limpas, pois excesso de poeira pode prejudicar a capacidade de resfriamento do console. O usuário pode usar um pincel para remover a poeira delicadamente para fora do videogame ou mesmo um aspirador de pó com boa potência para removê-las. Não é recomendado usar latas de ar comprimido ou sopradores que possam enviar a poeira para dentro, já que eles podem causar outros tipos de dano no futuro.

4 de 9 A parte traseira do PlayStation 4 possui saídas de ventilação onde a poeira pode se acumular e prejudicar seu resfriamento — Foto: Divulgação/Sony A parte traseira do PlayStation 4 possui saídas de ventilação onde a poeira pode se acumular e prejudicar seu resfriamento — Foto: Divulgação/Sony

3. Fique atento a sons altos no videogame

Normalmente, antes de superaquecer, o videogame tentará aumentar a potência de seus coolers para aumentar a ventilação, o que é um processo barulhento. Caso ouça um aumento de potência nas ventoinhas do videogame, fique atento se isso irá acontecer somente em momentos de pico ou se ele permanecerá nesse estado por um longo tempo. Caso o console mantenha os coolers em potência máxima por muito tempo, esse pode ser um indício de um superaquecimento esperando para acontecer.

5 de 9 Dentro de cada videogame há um cooler dedicado a resfriar o console e sons altos vindos dele podem indicar a possibilidade de superaquecimento — Foto: Divulgação/Microsoft Dentro de cada videogame há um cooler dedicado a resfriar o console e sons altos vindos dele podem indicar a possibilidade de superaquecimento — Foto: Divulgação/Microsoft

4. Use coolers extras

Algumas fabricantes terceirizadas, como a Nyko, produzem coolers extras específicos para cada videogame que podem oferecer um nível extra de resfriamento para os consoles. Estes acessórios são especialmente úteis para videogames que já tenham sido comprados há muitos anos e que já possam estar sem tanta potência em suas ventoinhas. Ainda assim, é recomendado limpar as saídas de ventilação antes de colocar os acessórios.

6 de 9 Coolers externos de empresas terceirizadas como a Nyko podem oferecer resfriamento extra para consoles um pouco mais cansados — Foto: Reprodução/Nyko Coolers externos de empresas terceirizadas como a Nyko podem oferecer resfriamento extra para consoles um pouco mais cansados — Foto: Reprodução/Nyko

5. Evite jogos mais pesados em dias muito quentes

Alguns games costumam ser mais "pesados" que outros, particularmente títulos que tenham gráficos muito detalhados, como God of War: Ragnarok no PlayStation, ou com alta taxa de quadros, como Doom Eternal. Nesse caso, o usuário pode optar por não jogar este tipo de título nos dias mais quentes e substituí-lo por jogos com visuais mais simples, que irão exigir menos do videogame. Há algumas anomalias, no entanto, como games de gráficos simples que podem superaquecer os consoles por problemas de otimização.

7 de 9 Jogos mais pesados como Doom Eternal poderão esquentar mais seu console em dias quentes em relação a games mais simples — Foto: Reprodução/Steam Jogos mais pesados como Doom Eternal poderão esquentar mais seu console em dias quentes em relação a games mais simples — Foto: Reprodução/Steam

6. Cheque se seu SSD extra tem heatsink

Um problema particular do PS5 pode ocorrer se usuários decidirem adicionar um SSD extra ao console. Isso porque alguns dos acessórios compatíveis com o console podem não contar com um "heatsink", peça de metal própria para ajudar na dispersão de calor e cuja ausência pode provocar superaquecimento. Nesse caso é recomendado que usuários deem preferência a SSDs que acompanhem um heatsink, já que o processo de aplicar a peça separadamente é mais avançado.

8 de 9 Ao adicionar um SSD extra em seu PlayStation 5 certifique-se que ele tenha um heatsink para ajudar na dispersão do calor — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Ao adicionar um SSD extra em seu PlayStation 5 certifique-se que ele tenha um heatsink para ajudar na dispersão do calor — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

7. Se o problema persistir, procure suporte técnico

No caso de o videogame continuar a apresentar superaquecimento mesmo após todos os procedimentos listados, é possível que haja algum problema interno no console, sendo necessário recorrer ao suporte técnico. As ventoinhas podem perder potência com o tempo devido ao acúmulo de poeira, falta de lubrificação ou desgaste natural. Ao persistirem os problemas, é recomendado que o usuário procure a assistência técnica oficial das fabricantes ou um técnico de confiança.