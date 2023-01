Na Sua Casa ou na Minha? Filme com Kutcher e Witherspoon ganha estreia

O filme Na Sua Casa ou na Minha? , nova produção original da Netflix estrelada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, ganhou trailer e data de lançamento nesta quinta-feira (12). Com roteiro e direção por Aline Brosh McKenna (O Diabo Veste Prada), a nova comédia romântica estreia no dia 10 de fevereiro e acompanha Debbie e Peter, dois melhores amigos sem muito em comum que decidem trocar de casa um com o outro. Ao fazerem isso, eles percebem que podem estar perdendo algo em suas vidas.

Com quase duas horas de duração, o projeto faz parte de uma campanha de lançamentos de produções do gênero para o Dia dos Namorados, que nos Estados Unidos é comemorado no dia 14 do mesmo mês. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o novo rom-com da Netflix, como sinopse, elenco e trailer do longa:

2 de 2 Comédia romântica é estrelada por Ashton Kutcher e Reese Witherspoon — Foto: Divulgação/Netflix Comédia romântica é estrelada por Ashton Kutcher e Reese Witherspoon — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Na Sua Casa ou na Minha?

A trama segue a história dos dois melhores amigos Debbie (Witherspoon) e Peter (Kutcher), que se conhecem há 20 anos em um primeiro encontro “memorável”, isto é, um caso de apenas uma noite. Embora sejam totalmente opostos, eles acabam se dando muito bem com o tempo. Morando em Los Angeles com seu filho Jack (Wesley Kimmel), a protagonista é uma mulher prática e mãe solo que adora estabilidade. Já seu amigo é o contrário: um consultor de marca sedutor, que se muda para a cidade de Nova York. Após uma conversa, eles decidem trocar de vida e de casa um com o outro por uma semana. A partir desta decisão, Debbie e Peter percebem que algo pode estar faltando em suas vidas.

Elenco

Além de ser estrelado por Reese Withersppon (Legalmente Loira) no papel da protagonista Debbie e Ashton Kutcher (That '70s Show) como Peter, o elenco de Na Sua Casa ou na Minha? também é contemplado com nomes como Jesse Williams (Grey's Anatomy), Zoë Chao (Cadê Você, Bernadette?), Steve Zahn (Diário de um Banana), Tig Notaro (Star Trek: Discovery), Griffin Matthews (A Comissária de Bordo), Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), Shiri Appleby (Um Amor Que Acaba em Pizza) e Vella Lovell (Crônicas de Natal).

Confira o trailer oficial de Na Sua Casa ou na Minha?: