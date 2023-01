Need for Speed Unbound e Persona estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam , que é referência em jogos para PC, traz uma seleção com Monster Hunter: World , Resident Evil Village e até mesmo o recém-lançado Need for Speed Unbound pela metade do preço. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

A promoção Ofertas Imperdíveis da PlayStation está quase chegando ao fim, mas ainda é possível economizar em alguns dos principais jogos da marca. Entre os destaques está o God of War de 2018, que antecede os eventos de God of War: Ragnarok. Também vale citar jogos como DOOM Eternal, Kena: Bridge of Spirits e Rainbow Six Siege que estão à venda com até 75% de desconto. Confira as melhores ofertas da PlayStation Store: