Netflix libera jogo mobile das Tartarugas Ninja de graça para assinantes

1 de 2 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ganha versão mobile no Android e iPhone (iOS) exclusiva para assinantes da Netflix — Foto: Reprodução/Google Play Store Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ganha versão mobile no Android e iPhone (iOS) exclusiva para assinantes da Netflix — Foto: Reprodução/Google Play Store

O novo game baseado no desenho animado das Tartarugas Ninja manteve os moldes clássicos "Beat'em up", jogos em que os personagens andam pelas fases e batem em todos os inimigos que aparecem pela frente. Jogadores podem escolher entre os quatro heróis de casco: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raphael, além de personagens extras como Splinter, April e Casey Jones, este último que precisa ser desbloqueado. É possível jogar o game sozinho ou se reunir com amigos e outros jogadores de todo o mundo em multiplayer online para até 6 pessoas.

Na historia, as tartarugas enfrentam seu arqui-inimigo Destruidor e o ser alienígena Krang enquanto encontram vilões clássicos da animação como os capangas Beebop e Rocksteady, o cientista Baxter e os ninjas do Clã do Pé. A jogabilidade modernizada oferece vários tipos de ataques diferentes, esquivas, golpes especiais e combos. É possível jogar na tela de toque com botões virtuais ou usar um joystick Bluetooth. Se tiver dúvidas, veja em nossos tutoriais como conectar um joystick de PlayStation no smartphone e como conectar um controle do Xbox em seu dispositivo mobile.

O título é uma espécie de "sucesso espiritual" do fliperama clássico das Tartarugas Ninja da Konami, porém a produtora japonesa não está envolvida no game. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge é fruto do trabalho da DotEmu, conhecida por títulos como Streets of Rage 4, e a Tribute Games, empresa formada por desenvolvedores envolvidos na produção de Scott Pilgrim Vs The World: The Game.