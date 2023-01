Nokia C12 é anunciado com tela de 6,3” e sistema Android 12 Go

A HMD Global fez o lançamento internacional do celular Nokia C12 nesta quarta-feira (18), com a promessa de maior resistência e melhor desempenho em relação a outros modelos da série C. O aparelho vem com uma tela HD+ de 6,3 polegadas, sai de fábrica com Android 12 na edição Go, que é mais leve. O smartphone tem preço sugerido de 119 euros, o que dá R$ 670 em conversão direta e sem impostos. O lançamento do Nokia C12 no Brasil está previsto para “breve”. O preço não foi divulgado.