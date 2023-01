Notebook gamer Dell: 6 opções da marca para jogar

Quem procura um notebook gamer , atualmente, pode investir em uma máquina de alta performance, com processador e placa de vídeo de última geração. Mas você também encontra computadores com configurações intermediárias, que são capazes de rodar alguns dos games competitivos e multiplayer online mais jogados. E a Dell possui modelos com diversas especificações e em diferentes faixas de preço. O Submarino lista alguns deles a seguir.

Quando falamos de notebook para jogar, praticamente estamos excluindo os computadores de configurações mais básicas, que são mais indicados para atividades de estudo e trabalho sem exigência de alto desempenho, como aulas online, Internet, texto, e-mails e assistir a vídeos. Eles até conseguem rodar alguns jogos, mas com as especificações gráficas na exigência mínima.

De forma geral, um notebook gamer de alta performance precisa ter um ótimo processador de geração recente, boa quantidade de memória RAM e armazenamento (incluindo a possibilidade de upgrade), uma placa de vídeo de qualidade, tela com alta resolução e uma boa arquitetura de construção e resfriamento.

Modelo de 15,6 polegadas com bom custo-benefício, equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB. O design térmico adaptado dos modelos Alienware incorpora entrada de ar dupla e quatro saídas nas laterais e na traseira, para maximizar o fluxo e a refrigeração, com melhor dissipação de calor.

Configuração similar do G15 acima, a principal diferença deste modelo é o sistema operacional Windows, mais familiar para a maioria das pessoas e mais prático, principalmente, para quem vai usar o notebook para estudar, trabalhar e jogar. Também conta com tela Full HD, Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e placa de vídeo GeForce GTX 1650 de 4 GB

Notebook de 15,6 polegadas do modelo G5, com software Alienware Command Center, para aprimorar a experiência gamer e ajustar o desempenho de acordo com a necessidade. Vem com chip Intel Core i5 de 9ª geração, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB e placa de vídeo GeForce GTX 1650 de 4 GB.

Os destaques deste G15 são a tela Full HD de 15,6 polegadas e 120 hz e o processador Intel Core i5 de 12ª geração, que impulsiona a performance em conjunto com 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050, que consegue melhorar os gráficos com efeitos de Ray Tracing. Vem com sistema Linux.

Versão do G15 para rodar jogos mais pesados com especificações gráficas mais exigentes. Vem com processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16 GB de memória RAM e SSD de 512 GB e placa de vídeo dedicada GeForce RTX 3050 de 4 GB.

Linha de alto desempenho da Dell, vem com Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e placa RTX 3060. A tela tem resolução QuadHD (2560x1440) e o notebook vem com Alienware Command Center, iluminação e sistema de refrigeração desenhada para não interferir no desempenho.