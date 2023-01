Notebooks da linha LG Gram ganham tela OLED pela primeira vez

A LG está renovando a linha LG Gram de notebooks ultrafinos neste ano. A gigante sul-coreana apresentou nove modelos durante a CES 2023, que acontece em Las Vegas com cobertura presencial do TechTudo . A principal novidade é a adição de displays OLED em todos eles, com promessa de qualidade de imagem superior, com cores mais vivas e contrastes mais profundos.

Além da nova tecnologia de display, os novos notebooks da fabricante sul-coreana que aparecem em versões de 14, 15.6, 16 e até 17 polegadas, trazem os novos processadores Intel Core de 13ª geração e armazenamento em SSD de até 1 TB.

LG Gram Ultraslim

2 de 5 LG Gram Ultraslim (modelo 15Z90RT) na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG Gram Ultraslim (modelo 15Z90RT) na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O novo LG Gram Ultraslim (15Z90RT) é um notebook com display de 15.6 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 60Hz, que tem como grande diferencial a portabilidade, sendo um notebook que pesa apenas 998g. O equipamento que tem apenas 12,55 mm de espessura promete ser uma solução interessante para quem prioriza a portabilidade, mas não abre mão de um laptop de alto desempenho.

Assim como os demais modelos da linha, o processador é um Intel Core de décima terceira geração, tendo ainda vídeo integrado Iris Xe. As opções de RAM são 8, 16 ou 32 GB LPDDR5, sendo um tipo de RAM que não permite o upgrade. Para o armazenamento, o modelo oferece 256GB, 512 GB ou 1TB em SSD NVMe Gen4.

LG Gram Style

3 de 5 LG Gram Style na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG Gram Style na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A LG apresentou dois novos modelos da linha Style, sendo um de 16 polegadas (16Z90RS) e resolução de 3200 x 2000 pixels, e outro de 14 polegadas (14Z90RS) com resolução de 2880 x 1800 pixels. Outra diferença é a taxa de atualização dos displays: 120 Hz na versão maior e 90 Hz na menor.

O notebook maior pesa 1,230 kg, enquanto o menor pesa 999g. Assim como os demais modelos anunciados, as soluções de CPU, GPU e alternativas de RAM e armazenamento são as mesmas dos demais notebooks LG Gram 2023.

Outras opções

4 de 5 LG Gram em versão 2 em 1 com tela touch e tecnologia Corning Gorilla Glass — Foto: Divulgação/LG LG Gram em versão 2 em 1 com tela touch e tecnologia Corning Gorilla Glass — Foto: Divulgação/LG

Ainda no segmento intermediário, a LG anunciou dois modelos de LG Gram no formato 2 em 1: um deles tem 16 polegadas (modelo 16T90R) e outro, 14 polegadas (14T90R). Os laptops contam com tela touch IPS de 60 Hz e revestimento Corning Gorilla Glass, que visa garantir a durabilidade dos displays, sendo uma tecnologia que também está presente em telas de smartphones.

Os modelos trazem caneta LG Stylus Pen, para manusear e rabiscar na tela.

Soluções avançadas

A LG também anunciou quatro modelos de LG Gram com GPU Nvidia RTX 3050 com 4 GB de VRAM, o que visa a atender um público que requer mais desempenho gráfico. Os modelos 17Z90R (17 polegadas) e 16Z90R (16 polegadas) oferecem resolução Quad HD e adotam taxa de atualização de 144 Hz. Já os modelos 15Z90R (15,6 polegadas) e 14Z90R (14 polegadas) repetem o painel IPS, mas com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz.

No restante da configuração, os modelos também contam com processadores Intel Core de 13ª geração, versões com 8 GB, 16 GB ou 32 GB de RAM LPDDR5 e armazenamento em SSD de 256 GB, 512 GB ou 1 TB NVMe Gen4.

5 de 5 Novos LG Gram contam com versões com placa de vídeo dedicada Nvidia RTX 3050 — Foto: Divulgação/LG Novos LG Gram contam com versões com placa de vídeo dedicada Nvidia RTX 3050 — Foto: Divulgação/LG

Até o momento a LG não anunciou o preço oficial para os novos laptops LG Gram, que devem estar disponíveis globalmente a partir de fevereiro de 2023.