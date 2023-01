Novo sistema percebe sono de motorista e muda tudo no carro

A Samsung anunciou um novo conjunto de tecnologias digitais para carros que pode tornar muito mais segura a vida do motorista, em especial quando estiver com sono. O projeto batizado de Ready Care utiliza câmeras e sensores que identificam as condições emocionais e físicas do condutor, inclusive com dados capturados por smartwatch usado pela pessoa. A ideia é diminuir os acidentes de trânsito.

O projeto de segurança no trânsito foi lançado na semana passada durante a feira CES 2023, em Leas Vegas, nos Estados Unidos, numa parceria com Harman, que pertence ao conglomerado sul-coreano. A iniciativa visa automatizar tomadas de decisão através do aprendizado de máquina, para que assim os motoristas corram menos riscos enquanto estão no volante. Caso o sistema identifique alguma distração cognitiva, toma medidas que vão ajudar a recuperar a atenção na estrada.

O recurso foi programado para diversas situações. Em casos nos quais os motoristas demonstram sonolência no volante, o sistema é capaz de intensificar a luz interna do carro, aumentar o volume da música e fazer mudanças na temperatura do ar condicionado. As ações auxiliam a redobrar a atenção de quem dirige.

Uma curiosidade é que o Ready Care pode ser conectado ao Samsung Galaxy Watch. Por meio das funções de saúde do relógio inteligente, o sistema é capaz de identificar possíveis distrações e tomar medidas para recuperar a atenção do motorista. O recurso de Rota Sem Estresse verifica se a pessoa está estressada e sugere rotas menos movimentadas para reduzir a irritabilidade no trânsito.

Acredita-se que após a apresentação desse sistema na CES 2023, a Samsung continue investindo em tecnologias para melhorar a vida dos usuários. Recursos que tenham relação a automóveis, casas e até bem-estar estão no planejamento da empresa sul-coreana para futuros lançamentos.

A Samsung informou ao TechTudo que o Ready Care está pronto para o mercado e que existem conversas com as montadoras para a comercialização. Não foi divulgada a data em que a solução começará a ser utilizada.