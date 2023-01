Nubank fora do ar hoje? Usuários reclamam de instabilidade no app

O aplicativo do Nubank está fora do ar nesta segunda-feira (23). Nas redes sociais, usuários apontaram problemas no aplicativo, e buscas por termos como "Nubank caiu" e "Pix Nubank fora do ar" tiveram aumento significativo no Google nesta manhã, segundo dados do Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas na web. O Downdetector, site que verifica o funcionamento de serviços online, registrou que o banco digital disponível para celulares Android e iPhone (iOS), teve um pico de 95 reclamações às 11h50.