O Nubank liberou a possibilidade de ter um cartão de crédito adicional no banco digital, disponível para celulares Android ou iPhone ( iOS ). A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (18) pela fintech , e está disponível nas modalidades roxinho, Ultravioleta e também para menores de 18 anos ( entenda como funciona esse tipo de conta aqui ). O limite entre os cartões é compartilhado - ou seja, não há, de fato, um aumento no limite total de crédito disponível para você. A opção é gratuita e útil para quem deseja compartilhar um cartão com parceiros, sócios ou familiares.

1 de 2 Nubank libera cartão de crédito adicional na conta digital; saiba tudo — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo Nubank libera cartão de crédito adicional na conta digital; saiba tudo — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

O cartão adicional é físico, leva o nome do usuário extra, e todas as informações relacionadas a ele são únicas, incluindo a sua numeração. A única coisa compartilhada é o limite, e a escolha do valor liberado é feita pelo titular da conta. É possível usar o cartão extra mesmo quando o titular não estiver por perto, podendo também parcelar e fazer compras internacionais.

Quanto às faturas, elas aparecem juntas para o titular da conta. É preciso que o dono do cartão extra tenha uma conta do Nubank também para usufruir dele - nesse sentido, é útil para quem ainda não conseguiu liberar a função de crédito no banco digital. Segundo a fintech, para esse primeiro momento, será liberado apenas um cartão extra por CPF. Ainda, as compras feitas nessa modalidade podem ser vistas pelo titular da conta a qualquer momento, inclusive via notificações.

Em relação à modalidade Ultravioleta, os benefícios são estendidos gratuitamente também à pessoa que for receber o cartão extra. Também de acordo com o Nubank, todas as compras feitas com o cartão adicional darão 1% de cashback ao titular.

2 de 2 Nubank agora permite cartão adicional — Foto: Divulgação/Nubank Nubank agora permite cartão adicional — Foto: Divulgação/Nubank

Como solicitar o cartão adicional?

O processo de solicitação de um cartão adicional na conta Nubank é feito inteiramente pelo app. Para isso, siga os passos abaixo, válidos para todas as modalidades. É importante lembrar que, no caso de menores de 18 anos, todas as solicitações - incluindo a de abertura de conta, que é necessária para emissão do cartão de crédito - devem ser feitas pelos pais ou responsáveis.

Abra o app do Nubank e vá em "Meus cartões", logo no topo da tela; Em seguida, selecione a opção "Pedir cartão adicional". Toque no botão que aparecer em seguida para avançar para a próxima tela; Agora, insira o CPF de quem utilizará o cartão extra, selecione seu tipo de relacionamento com ela e o valor máximo de limite para o cartão; Confirme as informações e digite um endereço de entrega. Em seguida, vá em "Confirmar pedido". Pronto, a solicitação está feita. Agora basta aguardar o cartão chegar.

E se eu me arrepender do cartão adicional, como cancelar?

O TechTudo entrou em contato com o Nubank para entender como será o procedimento de cancelamento do cartão extra no app. Até fechamento da matéria, o banco digital não havia retornado.

E se a pessoa do cartão adicional não pagar a conta, quem se responsabiliza?

O TechTudo também procurou entender com o Nubank como funcionará o pagamento do cartão adicional, mas, até fechamento da reportagem, não havia recebido respostas. A matéria será atualizada quando houver retorno.

