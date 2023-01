Nvidia anuncia aguardada placa RTX 4070 Ti na CES 2023

A Nvidia anunciou o lançamento da RTX 4070 Ti, nova GPU da marca para o segmento intermediário com foco em jogos em 1.440p e taxa de quadros acima dos 100 FPS. A placa de vídeo chega com o preço de US$ 799 (cerca de R$ 4.357 em conversão direta, sem considerar impostos). O anúncio foi feito às vésperas da CES 2023, que acontece novamente em Las Vegas a partir do dia 5 de janeiro, com cobertura presencial do TechTudo.