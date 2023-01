Nvidia pode levar streaming de jogos a carros em breve via GeForce Now

No caso da Nvidia, os jogos estariam disponíveis na dashboard, sistema interno do carro, e nos sistemas de entretenimento dos bancos traseiros. O objetivo seria oferecer mais uma opção de entretenimento para passageiros ou mesmo para o motorista, que pode jogar enquanto o veículo carrega, por exemplo. Vale ressaltar que ainda não há informações sobre quando o serviço será disponibilizado.

👉 Como reverter atualização dos drivers da placa de vídeo Nvidia? Saiba no Fórum do TechTudo

O anúncio da empresa dá a entender que qualquer veículo com acesso a um navegador de Internet e conexão 4G ou 5G poderá acessar o serviço. O GeForce Now oferece desde planos gratuitos com sessões de 30 minutos até planos pagos com sessões mais longas, prioridade nos servidores e suporte à tecnologia Ray Tracing.