O Paciente: conheça nova série de suspense com Steve Carell no Star+

Em votação do público no site IMDb, O Paciente obteve nota 7 na opinião de 18 mil usuários. Com base em 30 reviews da crítica, a minissérie ganhou pontuação 74 no Metacritic, além de 5.9/10 na visão do público. Já no Rotten Tomatoes, a produção conquistou aprovação de 88% na avaliação da imprensa, ao lado de 66% dos espectadores. Durante a primeira semana de lançamento, O Paciente esteve entre as produções de TV mais assistidas nos Estados Unidos, ao lado de produções como O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder (Amazon Prime Video) e Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (Disney+).