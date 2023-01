O que é 'foi de arrasta pra cima'? Entenda significado do meme

“Foi de arrasta pra cima” é um meme popular nas redes sociais e utilizado para dizer que alguém morreu ou que algo acabou ou se quebrou. A expressão, que teve origem na função "arrasta pra cima" dos Stories do Instagram , espalhou-se pela Internet e hoje é um dos inúmeros eufemismos para a morte encontrados na web. Entre as variações do meme estão "foi jogar no Vasco", "foi de base" e "foi de comes e bebes". A seguir, conheça a história da expressão, saiba quando ela é utilizada e veja outras variações do "foi de arrasta pra cima".