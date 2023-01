O que é Invest Fácil do Bradesco? Entenda como funciona a aplicação

Invest Fácil é uma aplicação automática do banco Bradesco . A ferramenta utiliza o saldo positivo de contas correntes para realizar aplicações financeiras que proporcionam um retorno líquido para o cliente. A modalidade de investimentos, no entanto, tem sido alvo de críticas por utilizar, "sem permissão", o dinheiro presente no saldo. Entretanto, vale ressaltar que essa é uma funcionalidade normalmente aceita nos termos de uso assinados pelos clientes da instituição no momento da abertura da conta.

Por mais que a ferramenta não seja recente, muitos usuários ainda a desconhecem e se assustam quando se deparam com as operações desconhecidas em seu extrato. Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne as principais informações acerca do Invest Fácil do Bradesco para tirar as suas dúvidas.

1 de 6 Tutorial mostra como recarregar celular usando os serviços do Bradesco — Foto: Marvin Costa/TechTudo Tutorial mostra como recarregar celular usando os serviços do Bradesco — Foto: Marvin Costa/TechTudo

O que é Invest Fácil do Bradesco?

O Invest Fácil é uma aplicação automática de fundos disponível em contas correntes do Bradesco. Diariamente a instituição utiliza o saldo presente na conta dos usuários para investir em aplicações escolhidas pelo banco, o que proporciona um retorno para o cliente de acordo com a rentabilidade do investimento e com a taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

2 de 6 Invest Fácil é um recurso do Banco Bradesco para simplificar investimentos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Invest Fácil é um recurso do Banco Bradesco para simplificar investimentos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Apesar de o saldo ser aplicado automaticamente, o usuário pode reaver e utilizar o dinheiro a qualquer momento por meio da própria agência Bradesco ou pelo Fone Fácil (4002-0022). A ferramenta possui baixo grau de risco e liquidez diária, características que tornam o Invest Fácil do Bradesco uma boa opção para aqueles que têm pouca experiência no mercado de investimentos.

Como funciona o Invest Fácil?

A adesão ao programa Invest Fácil acontece automaticamente, assim que o cliente abre a conta no banco. As informações sobre o serviço constam dos termos de abertura de conta e são aceitas no momento em que a pessoa concorda com as políticas estabelecidas pela instituição.

As aplicações do Invest Fácil podem ser realizadas de forma automática ou manual. Na primeira, o valor é debitado diretamente da conta do usuário, sem aviso prévio. As aplicações manuais, por sua vez, podem ser realizadas por meio do Internet Banking do Bradesco.

A aplicação manual mínima é de R$ 50, e a baixa automática mínima — isto é, o valor mínimo debitado da conta automaticamente pela instituição — é de R$ 10. Não há um valor máximo de aplicação. Apenas correntistas do Bradesco podem utilizar esse serviço, ou seja, para aplicar no Invest Fácil é necessário abrir uma conta corrente no banco.

3 de 6 Aplicações do Invest Fácil podem ser feitas pelo celular ou pelo navegador — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Aplicações do Invest Fácil podem ser feitas pelo celular ou pelo navegador — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Para fazer uma aplicação manual, é preciso abrir o Internet Banking do Bradesco e selecionar a opção “Investimentos” logo na tela inicial. Na aba “Investir” são apresentadas algumas opções de investimentos; basta o usuário selecionar a que mais se encaixa com seu objetivo e clicar em “Aplicar”.

Além do Internet Banking, o banco também oferece o Invest+, um aplicativo disponível para Android e iOS voltado para investimentos. Com o app, o usuário pode acompanhar seu portfólio, checar a rentabilidade dos investimentos e gerenciar seus ativos, além de outras funções voltadas para a administração de aplicações.

4 de 6 App Invest+ reúne todos os investimentos bancários do usuário em um só lugar — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira App Invest+ reúne todos os investimentos bancários do usuário em um só lugar — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

É importante pontuar que, uma vez que o cliente adere ao Invest Fácil do Bradesco, a opção de direcionamento automático para a conta poupança é cancelada. Então, caso o usuário tenha o costume de adicionar fundos à poupança com frequência, será preciso realizar o processo manualmente após a ativação do Invest Fáci.

Como fazer o resgate do dinheiro investido no Invest Fácil?

O Invest Fácil Bradesco é um investimento de liquidez diária. Normalmente os valores investidos pela ferramenta são devolvidos no mesmo dia, mas é possível que o dinheiro não esteja disponível no momento que o proprietário da conta for fazer uma transação. Para resolver isso, o usuário pode solicitar o valor investido em sua agência ou por meio do Fone Fácil Bradesco (4002-0022).

Como cancelar o Invest Fácil do Bradesco?

O cancelamento do Invest Fácil pode ser feito por meio do Fone Fácil com um atendente, na agência onde o usuário possui conta ou pelo Internet Banking na web. Não é possível, contudo, fazer o procedimento no celular com o aplicativo do Bradesco ou com o Invest+. Para cancelar por meio do navegador, o usuário deve abrir o site do Bradesco e conectar sua conta. Depois, buscar pela opção “Investimentos” e, no menu do Invest Fácil, selecionar “Cancelar adesão”.

5 de 6 Cancelamento do Invest Fácil só pode ser feito através do computador, telefone ou agência física — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Cancelamento do Invest Fácil só pode ser feito através do computador, telefone ou agência física — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Invest Fácil vale a pena?

O Invest Fácil, como o nome sugere, é um programa de investimentos voltado para pessoas que querem realizar investimentos de forma simplificada e sem grandes riscos de perda de capital. Nesse sentido, a modalidade vale a pena, porque apesar de o retorno normalmente ser baixo, o risco também é mínimo.

Entretanto, a opinião de muitos usuários sobre o Invest Fácil do Bradesco não é positiva. Isso porque alguns clientes se assustam quando abrem o aplicativo do banco e se deparam com a conta mais vazia. No Twitter, alguns clientes reclamam por não conseguirem usar o próprio dinheiro em momentos críticos por conta dos investimentos automáticos.

Outros reclamam do fato de os investimentos acontecerem sem a autorização do proprietário da conta.

No Reclame Aqui, plataforma online de reclamações contra empresas, os relatos são similares. Os clientes reclamam do dinheiro simplesmente desaparecer da conta de uma hora para a outra.

6 de 6 Reclamação de um dos usuários do Bradesco no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Reclamação de um dos usuários do Bradesco no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Vale ressaltar, entretanto, que o Invest Fácil é uma funcionalidade inclusa nos termos de abertura de conta do Bradesco . Como nem todos fazem a leitura atenta dos textos, o serviço acaba passando despercebido. Para evitar problemas com o Invest Fácil, é recomendado que os usuários leiam os termos da aplicação e identifiquem o padrão dos investimentos automáticos.

Com informações de Banco Bradesco e Reclame Aqui

