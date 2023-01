O que é OCR? Entenda tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres

Para usar a tecnologia, é necessário ter um "modo de entrada" — isto é, uma forma de enviar o documento ao computador —, que pode ser um scanner ou até a câmera do seu celular. Depois de escanear ou tirar foto do arquivo que você quer transformar em texto, a leitura dos dados deve ser feita a partir de um software OCR, como o PDFelement. A ferramenta detecta e reconhece o texto escaneado e, assim, permite a sua manipulação por meio de cópia, busca e edição.

Em outras palavras, se um professor tira fotos das páginas de um livro, envia para os alunos e pede para que eles destaquem um trecho específico, os estudantes não conseguirão selecionar o trecho e copiar. Para isso, será preciso utilizar um software OCR, que identificará os caracteres das imagens e permitirá que os alunos interajam com o texto, seja copiando ou pesquisando na página com o comando "CTRL + F". Em um outro exemplo, a tecnologia também é útil para que empresas possam armazenar e localizar seus arquivos com mais facilidade, bastando pesquisar por um termo em vez de procurar manualmente em um documento físico.