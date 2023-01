O que é ser biscoiteiro? Veja significado do termo nas redes sociais

Dados do Google Trends mostram que a busca por "biscoiteiro" teve aumento repentino desde o início do BBB 23. Isso porque um dos emojis do “Queridômetro”, ferramenta de classificação dos brothers, é um biscoito. No reality, o termo aparece como um tipo de substituto da expressão “vtzeiro”, que ganhou destaque com o BBB 20 e era utilizada para alfinetar os participantes que criavam diálogos e debates forçados com o intuito de ter mais visibilidade no reality.