O que é tempo de resposta? Entenda importância em monitores e TVs

Tempo de resposta é uma especificação técnica importante quando o consumidor está em busca de um monitor ou uma smart TV nova. A medida em milissegundos (ms) sinaliza quanto tempo o display leva para que seus pixels alternem de cor, indicando a velocidade com que o aparelho é capaz de apresentar mudanças na imagem.

Na sequência, vamos detalhar melhor o que é o tempo de resposta em monitores, que tipos de tecnologia de telas apresentam displays mais velozes, sua utilidade prática e também as diferenças que existem entre essa especificação e o chamado input lag.

1 de 3 Odyssey OLED da Samsung tem tempo de resposta em apenas 0,1 ms — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey OLED da Samsung tem tempo de resposta em apenas 0,1 ms — Foto: Divulgação/Samsung

O que é o tempo de resposta?

2 de 3 Baixo tempo de resposta, em monitores ou TVs, pode render melhor desempenho na hora de curtir games — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Baixo tempo de resposta, em monitores ou TVs, pode render melhor desempenho na hora de curtir games — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A definição mais direta a respeito desta especificação técnica determina que o tempo de resposta é a medida de tempo que um painel leva para mudar de cor — ou, de forma mais simples, mudar de imagem. Engenheiros e técnicos fazem essa medição contanto o intervalo — geralmente em milissegundos — que o display leva entre ir do branco ao preto e voltar ao branco.

No geral, monitores atuais terão tempo de resposta abaixo de 10 ms, enquanto os modelos mais avançados e caros podem ser rápidos o suficiente para produzir essa transição de imagem em apenas 1 ms.

É importante, no entanto, que você tenha em mente que diferentes fabricantes medem o tempo de resposta de formas diversas: não há uma metodologia universal e isso pode gerar fichas técnicas discrepantes entre o que a fabricante anuncia e aquilo que reviews e especialistas detectam em testes reais.

No geral, a recomendação é que você considere valores médios detectados em análises técnicas aprofundadas, como as produzidas pelo site RTINGS. Especializado em telas e monitores, o site aplicaa uma única metodologia para medir uma série de características das telas, inclusive o tempo de resposta.

Por que o tempo de resposta é importante?

3 de 3 Comparação mostra a vantagem de uma tela com baixo tempo de resposta — Foto: Divulgação/Asus Comparação mostra a vantagem de uma tela com baixo tempo de resposta — Foto: Divulgação/Asus

O primeiro grupo de usuários que se beneficia claramente de monitores com tempo de resposta mais baixo é o dos gamers. Telas que são capazes de trocar de imagem mais rápido contribuem para menor latência, gameplay mais ágil e fluido e em casos extremos, como jogos competitivos do mundo dos esports, pode até representar uma vantagem diante de um competidor com tela mais lenta.

Monitores com tela do tipo TN tendem a apresentar os tempos de resposta mais baixos — embora possam comprometer a qualidade de imagem e fidelidade de cor. Telas IPS e similares têm imagem e cor melhores, mas são geralmente mais lentas no que diz respeito ao tempo de resposta. Já painéis VA buscam um meio termo entre o TN e o IPS.

Além dos gamers, quem consome conteúdo com imagens mais velozes — exemplos são esportes ou filmes de ação — pode detectar artefatos em telas que tenham tempo de resposta lento demais: sombras e rastros são um detalhe que geralmente denuncia displays incapazes de realizar a transição entre imagens de forma rápida.

Dito isto, é importante que você tenha em mente que a diferença entre 1 ms e 10 ms é muito baixa e basicamente imperceptível para a maioria dos usuários. Se o seu monitor será usado apenas para produtividade, internet e consumo de entretenimento, a chance é grande que você não sinta nenhuma vantagem com um monitor excepcionalmente rápido perante um mais lento. Neste caso, faz muito mais sentido valorizar questões como resolução, frequência da tela e fidelidade de cor.

Diferença para o input lag

Uma outra medida de latência comum para monitores é o input lag. Embora seja fácil confundi-la com o tempo de resposta, ela mede um intervalo de atraso diferente: o input lag determina o tempo que o monitor leva para reagir a um comando: quanto tempo o display leva para que a tela mostre a ação que você executou no jogo — ou a interface gráfica do sistema operacional.

Já a medida de tempo de resposta é um tipo de latência interna, referente à tela em si, e que, como vimos, mede o tempo que o monitor leva para que seus pixels transitem de uma cor, ou estado, para outro.