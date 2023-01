O que é Thunderbolt 4? Saiba tudo sobre a interface 'rival' do USB

Thunderbolt 4 é uma interface comum em computadores da Apple e em alguns PCs equipados com processadores da Intel de 11ª geração e superiores. Usando a mesma porta USB-C do USB 4, o Thunderbolt garante velocidades de até 40 Gb/s, além de suporte a dois monitores 4K a 60 Hz , transferência de energia para recarga de bateria, bem como largura de banda suficiente para conexão com periféricos, discos externos, rede e muito mais, por meio de hubs Thunderbolt.

A seguir, você fica por dentro do que é o Thunderbolt, quais são as diferenças em relação ao USB 4, e quais são as vantagens gerais da interface de alta velocidade promovida por Intel e Apple há mais de uma década.

1 de 4 Thunderbolt 4 usa o USB-C e aparece em MacBooks e notebooks premium, como o Dell XPS 15 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Thunderbolt 4 usa o USB-C e aparece em MacBooks e notebooks premium, como o Dell XPS 15 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

O que é Thunderbolt?

Thunderbolt é uma tecnologia que promove uma interface de alta velocidade em PCs equipados com processadores da Intel ou da Apple. Fruto de uma parceria entre as duas fabricantes, a interface surgiu como uma aposta numa nova plataforma de comunicação que oferecesse compatibilidade com o USB, mas fosse além, garantindo maior performance com larguras de banda muito mais altas.

Desde a primeira edição, o Thunderbolt foi proposto como uma interface para atender a vários casos de uso: saída de vídeo de alta resolução, taxas de transferência elevadas para dar conta de arquivos grandes e capacidade de distribuir energia para carregar dispositivos.

2 de 4 MacBooks oferecem interface Thunderbolt desde 2011 — Foto: Divulgação/Apple MacBooks oferecem interface Thunderbolt desde 2011 — Foto: Divulgação/Apple

Ao longo das sucessivas novas gerações, o Thunderbolt ganhou elogios, mas nunca teve a mesma penetração no mercado de tecnologias mais abertas, como o USB. A tendência, no entanto, é que a quarta geração da interface torne essa forma de conexão mais popular, dada a sua integração com o USB 4.

Similar ao que ocorre no USB, padrões Thunderbolt mais recentes são perfeitamente compatíveis com as gerações anteriores.

Diferenças e similaridades com o USB 4

Atualmente, o formato do conector do Thunderbolt 4 é o mesmo do USB-C e isso, naturalmente, abre espaço para confusão: portas USB-C podem ser USB 3, USB 4 e podem não ter nenhuma compatibilidade com a tecnologia Thunderbolt. O suporte à interface da Intel varia de dispositivo para dispositivo.

Além do conector idêntico, há outras similaridades: assim como o USB 4 de alta velocidade, o Thunderbolt mais atual suporta transferência de até 40 Gb/s (Gigabits por segundo). Acima, fizemos a ressalva do "USB 4 de alta velocidade" porque as gerações mais atuais do USB trazem diferentes faixas de especificações: existe USB 4 de 20 Gb/s, por exemplo.

3 de 4 Thunderbolt 4 dá conta de duas telas 4K ao mesmo tempo; USB 4 fica limitado a um display 4K — Foto: Divulgação/Intel Thunderbolt 4 dá conta de duas telas 4K ao mesmo tempo; USB 4 fica limitado a um display 4K — Foto: Divulgação/Intel

Neste ponto cabe também uma comparação interessante: o Thunderbolt 4 é único, enquanto o USB 4 se divide em várias formas e nem sempre o consumidor leva para casa a melhor especificação disponível da interface. Isso diminui confusões e garante que todo equipamento Thunderbolt ofereça uma experiência de uso sólida e comparável em diferentes dispositivos.

As duas interfaces carregam sinal de vídeo, mas o Thunderbolt 4 tem clara vantagem, capaz de controlar duas telas 4K de 60 Hz — proporcionando ainda banda para troca de dados. Do outro lado, o USB 4 limita-se a um monitor 4K de 60 Hz.

Qual é a utilidade do Thunderbolt 4?

4 de 4 Uma das portas USB-C do Galaxy Book Pro é Thunderbolt 4 — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo Uma das portas USB-C do Galaxy Book Pro é Thunderbolt 4 — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

Com uma largura de banda maior e melhor desenvoltura para carregar sinal de imagens, proporcionar banda para troca de arquivos e distribuição de energia, o Thunderbolt 4 tem uma vantagem clara diante da tecnologia rival na oferta de hubs que expandem muito as funcionalidades de um laptop.

Com um hub Thunderbolt 4, você sacrifica uma porta do notebook, mas ganha várias conexões de vídeo, recarga do laptop via hub, várias USB convencionais, conectividade Ethernet, leitores de cartões de memória, SSDs externos com alta velocidade de transferência e mais. Hubs USB 4 podem ter funcionalidade similar, mas a limitação de um único monitor, somada à largura de banda mais baixa quando usando a conectividade de vídeo, acabam limitando as opções USB.

Onde encontrar portas Thunderbolt?

Em resumo, você vai encontrar portas Thunderbolt em computadores da Apple e em notebooks e placas-mãe premium com processadores Intel: o Thunderbolt 4 aparece em dispositivos com processadores Core i de 11ª geração e posteriores.