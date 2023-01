O que esperar da CES 2023? Saiba tudo sobre a feira de tecnologia

A CES 2023, maior feira de tecnologia do mundo, acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Assim como nos últimos anos de eventos presenciais, a Consumer Electronics Show vai contar com cobertura presencial do TechTudo . Além de eletrônicos de consumo, a edição 2023 da feira promete muitas novidades no segmento de mobilidade, tendo uma grande presença do setor automotivo.

Fabricantes famosas como AMD, Intel, LG, Samsung, Sony e muitas outras marcam presença na feira, com a promessa de um evento ainda mais movimentado, uma vez que em 2023 existe uma flexibilidade ainda maior em relação às medidas para conter a pandemia de Covid-19. A seguir, o TechTudo apresenta alguns dos lançamentos que podem aparecer na CES 2023 e detalha um pouco do que você pode esperar do principal evento de lançamentos da indústria.

1 de 5 LG na CES 2014 — Foto: Fabrício Vitorino/TechTudo LG na CES 2014 — Foto: Fabrício Vitorino/TechTudo

LG

A expectativa para a fabricante sul-coreana é que sua divisão responsável pela produção de monitores (LG Display) apresente novidades para as soluções de porte médio, com equipamentos com tecnologia OLED.

São aguardados modelos entre 27 e 32 polegadas, com rumores que sugerem que os modelos estão em desenvolvimento desde o meio de 2022 e visam a atender uma demanda que cresceu em meio à pandemia, por conta de profissionais que procuram soluções com porte intermediário e com uma qualidade de imagem superior.

Samsung

Outra gigante que costuma levar muitos produtos dos mais diversos segmentos para a CES é a Samsung, que para 2023 programou uma coletiva de imprensa para a véspera da feira. De acordo com informações de veículos internacionais, a Samsung vai apresentar diversos produtos para casas inteligentes com sua linha Smart Things, tendo assim foco em inovação e sustentabilidade.

A expectativa também aponta que a empresa deve apresentar mais recursos em IA, assim como novas maneiras de conectar seus dispositivos, fazendo com que toda a configuração e o uso sejam mais intuitivos e funcionais com o aprimoramento das ferramentas.

2 de 5 Samsung na CES 2021 — Foto: Reprodução/Samsung Samsung na CES 2021 — Foto: Reprodução/Samsung

Intel

A líder no segmento de processadores deve apresentar sua nova linha de chips para desktops, a 13ª geração dos Intel Core, que pelo menos de acordo com os rumores, ainda não deve trazer os modelos da série "K", que corresponde aos chips mais avançados.

A fabricante também pode introduzir um novo chipset para placas-mãe, o B760, que tende a ser uma solução mais indicada para o segmento intermediário. Novidades para notebooks também são aguardadas, mas ainda não existem informações mais concretas sobre o que a Intel pode apresentar para o segmento portátil.

3 de 5 Intel mostra o chip Ice Lake na CES 2019 — Foto: Reprodução/Intel Intel mostra o chip Ice Lake na CES 2019 — Foto: Reprodução/Intel

AMD

A AMD também estará presente no evento, assim como a CEO da empresa Lisa Su, que deve ter um painel no dia 4, antecedendo a feira. A fabricante pode anunciar novos modelos de processadores da série 7000, com opções que, além de arquitetura Zen 4, trarão a tecnologia 3D V-Cache.

Entres os modelos aguardados, segundo os principais rumores, aparecem Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D e Ryzen 9 7950X3D, que, por oferecerem suporte ao recurso 3D V-Cache, devem prometer até 15% mais desempenho em jogos, como já foi demonstrado pela AMD em testes.

Ainda sobre a AMD, rumores indicam que uma TV OLED 4K de 55 polegadas da Displace, que será um modelo sem fio que utiliza baterias recarregáveis, vai abrigar uma CPU da AMD em conjunto com uma GPU da Nvidia. O tipo ou modelo do processador ainda não foram revelados, mas ele tende a ser muito mais poderoso que as soluções de SoC ARM utilizadas na maioria dos televisores modernos.

4 de 5 Lisa Su, CEO da AMD, na CES 2021 — Foto: Reprodução/AMD Lisa Su, CEO da AMD, na CES 2021 — Foto: Reprodução/AMD

Sony

Para a empresa japonesa, há alguns rumores de que a fabricante do PlayStation vá apresentar uma nova versão do PS5, que, além de um design menor, traria um leitor de mídias removível.

Revisões no hardware dos consoles da Sony são comuns, de modo que todas as gerações dos consoles PlayStation acabaram recebendo uma versão mais compacta do hardware original, o que vem a ser particularmente interessante em relação ao PS5.

5 de 5 Stand da Sony na CES 2013 — Foto: Fabricio Vitorino/TechTudo Stand da Sony na CES 2013 — Foto: Fabricio Vitorino/TechTudo

Palestrantes