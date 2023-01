O que significa🗿🍷? Entenda significado do meme com emojis

A combinação dos emojis 🗿 (cabeça de pedra ou Moai) e 🍷 (taça de vinho) é um meme chamado “Fino señores”. Os símbolos são usados em postagens nas redes sociais para representar uma conversa de "alto nível intelectual". A expressão é vista principalmente no TikTok , e vídeos com a hashtag contendo os dois emojis já acumulam mais de quatrocentos milhões de visualizações no aplicativo de vídeos curtos. Em outras redes sociais, como Twitter e Instagram , o meme também faz sucesso e vem sendo replicado.

As frases que acompanham a combinação de emojis recebem um tom irônico de “seriedade” e “elegância” e imitam, por exemplo, como empresários se tratariam em uma reunião de negócios. O emprego dos emojis também é visto com frequência em comentários de publicações com conteúdo mais educativo e em postagens relacionadas ao “homem sigma” ou “chad” – gírias que, na Internet, aludem a homens autoconfiantes.

1 de 1 Confira o que representa os emojis 🗿🍷 e o significado do meme — Foto: Reprodução/TikTok Confira o que representa os emojis 🗿🍷 e o significado do meme — Foto: Reprodução/TikTok

📝 Qual seu meme favorito? Participe da discussão no Fórum do TechTudo

Origem do meme 🗿🍷

Não se sabe ao certo como o uso da expressão começou, mas, no Brasil, a brincadeira pode ter viralizado em fevereiro de 2022. Nesta data, o influenciador Gabriel Peirano postou um vídeo em que tentava reproduzir as características faciais do emoji de cabeça de pedra, mordendo as bochechas e franzindo as sobrancelhas.

A ideia da trend era se transformar em um "chad", homem atraente e sexualmente ativo. Na rede social, essa figura foi associada ao rosto do cabeça de pedra, como representação de masculinidade e imponência. Depois da postagem do tiktoker, outras pessoas passaram a publicar seus próprios vídeos reproduzindo a “cara de pedra” e utilizando o emoji da taça de vinho.

Atualmente há diversos vídeos com a hashtag #🗿🍷, incluindo montagens com as imagens originais das estátuas Moais, localizadas na Ilha de Páscoa no Chile, que inspiraram o emoji. Já existe até mesmo um filtro que modifica o rosto da pessoa para deixá-lo semelhante ao símbolo. Além disso, em grande parte das publicações, a música instrumental Reflections, do músico Toshifumi Hinata, é inserida como forma de representar o tom de “elegância” da brincadeira.

Veja também: Como saber quem visitou meu Instagram?