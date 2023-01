Odyssey Neo G9: Samsung anuncia monitor 'dual UHD' de 57 polegadas

A Samsung anunciou, nesta segunda-feira (2), o lançamento da versão de 57 polegadas do Odyssey Neo G9, monitor gamer com curvatura fora do comum. Revelado às vésperas da CES 2023, o display gigante tem resolução "dual UHD", o que corresponde a 7.680 x 2.160 pixels. O novo dispositivo tem tecnologia quantum Mini LED e será apresentado junto com outros aparelhos das linhas ViewFinity e Smart Monitor. Ainda não há uma data de lançamento ou preço anunciado para os produtos.