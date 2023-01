Onde assistir a Aftersun, filme aclamado entre os melhores de 2022

O filme anglo-americano Aftersun está disponível no serviço de streaming Mubi desde o último dia 6. A obra de estreia da diretora Charlotte Wells esteve nas principais listas de melhores filmes de 2022. Em portais como TIME, The Guardian, Metacritic e Rotten Tomatoes, o drama está posicionado entre as primeiras colocações. A distribuição do longa é da plataforma Mubi (Reino Unido) e da A24 (EUA), produtora independente conhecida por títulos como A Bruxa (2015) e White Noise (2022). O filme também está em exibição nos cinemas do Brasil.

Estão no elenco principal Paul Mescal (Normal People), Celia Rowlson-Hall (Ma) e a estreante (Frankie Corio). Além das listas, Aftersun esteve presente também em festivais e premiações no ano passado. Para acompanhar mais sobre o enredo e repercussão do filme, confira os tópicos a seguir.

2 de 4 O longa esteve presente nas principais listas da crítica de melhores do ano em 2022 — Foto: Reprodução/JustWatch O longa esteve presente nas principais listas da crítica de melhores do ano em 2022 — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Aftersun

Sophie Paterson (Celia Rowlson-Hall, na fase adulta) relembra por meio de gravações de vídeo uma viagem feita na década de 1990 com seu pai, Calum Paterson (Paul Mescal), até uma região paradisíaca na Turquia. Na época uma menina de 11 anos (Frankie Corio, nesta fase), Sophie é curiosa e atenta a cada acontecimento que vê durante sua estadia, notando até mesmo o comportamento instável do pai. Mesmo atencioso com a filha, as alterações emocionais de Paul despertam em Sophie a sensação de que há algo errado com ele.

Em entrevista ao site Variety, Charlotte Wells esclareceu que Aftersun é um drama "emocionalmente autobiográfico", inspirado na morte do seu pai durante a adolescência. O tema já havia sido explorado em um curta-metragem anterior, chamado Tuesday (2015). Paul Mescal, que interpreta Calum, foi chamado para o papel quando ainda estava filmando o drama God's Creatures (2022). Já Corio foi escolhida em um teste remoto disputado entre 800 candidatas.

3 de 4 A atriz Frankie Corio, que interpreta a protagonista Sophie Paterson, esteve em uma disputa com 800 candidatas pelo papel — Foto: Reprodução/JustWatch A atriz Frankie Corio, que interpreta a protagonista Sophie Paterson, esteve em uma disputa com 800 candidatas pelo papel — Foto: Reprodução/JustWatch

Premiações, festivais e repercussão entre a crítica

Aftersun teve lançamento no Festival de Cannes no dia 21 de março do ano passado, como parte da mostra Semana Internacional da Crítica. Logo após, o filme marcou presença em outros eventos, como Melbourne International Film Festival, Toronto International Film Festival, London Film Festival, New York Film Festival e a 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Já entre as premiações, o longa obteve cinco indicações ao Independent Spirit Awards, entre elas Melhor Performance Principal e Melhor Obra de Estreia. Entre as outras cerimônias, destacam-se British Independent Film Awards e London Critics Circle Film Awards.

Na imprensa, Aftersun apareceu nas listas de melhores do ano em veículos renomados como The Guardian, Associated Press, Rolling Stone, The Washington Post, RogerEbert.com, Los Angeles Times, Empire, entre outros. No Metacritic, o longa tem metascore 95, com selo "Must See", uma indicação de filmes que você precisa ver. Na lista de melhores de 2022 do agregador, o drama está na quarta posição. Já no Rotten Tomatoes, Aftersun tem 95% de aprovação (com selo "Fresco"), presente na 17º posição entre os 200 melhores filmes de 2022, segundo o site.

4 de 4 Drama esteve presente em diversas premiações e festivais pelo mundo — Foto: Reprodução/JustWatch Drama esteve presente em diversas premiações e festivais pelo mundo — Foto: Reprodução/JustWatch