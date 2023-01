Onde assistir a Cavaleiros do Zodíaco? Conheça personagens da nova versão

Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco , a nova versão do mangá homônimo, está disponível para assistir no streaming, nas plataformas Netflix (1ª temporada) e Crunchyroll (1ª e 2ª temporada). A trama reúne os cavaleiros de bronze em novas aventuras, animadas desta vez em 3D. Lançada em 2019, a produção conta mais uma vez com o mangaká Masami Kurumada, criador da obra original, no desenvolvimento da história e com direção do animador Yoshiharu Ashino (First Squad: A Hora da Verdade), além do roteiro de Eugene Son (Ben 10).

Na nova produção, os nomes dos personagens principais tiveram alterações, bem como certas passagens do mangá original. No entanto, a mudança que causou maior desagrado entre os fãs mais antigos foi a troca de gênero do personagem Shun, agora uma mulher e que se chama Shaun. Para quem ainda não acompanhou a série da Netflix e Crunchyroll, confira a seguir mais informações sobre enredo e personagens de Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco.

Enredo de Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco

Durante a infância, Seya vê sua irmã Patrícia ser sequestrada por um Cavaleiro de Ouro no orfanato onde os dois viviam, fato que o perturba para sempre. Anos depois, já adolescente, o jovem libera o seu poder após entrar numa briga de rua. O fato chama atenção do magnata Alman Kiddo, que convoca Seya até sua casa para explicar que ele pode ser um dos novos Cavaleiros de Bronze, um grupo de guerreiros que tem como destino proteger a neta de Alman, Sienna, a quem ele acredita ser a reencarnação da deusa Atena na Terra.

Além de Seya, que na nova versão é americano, são também convocados o russo Magnus de Cisne, o chinês Long de Dragão, a alemã Shaun de Andrômeda e seu irmão mais velho, o anti-herói Nero de Fênix. Os personagens são os mesmos do mangá e da animação de 1986. No entanto, de acordo com o roteirista Eugene Son, os nomes foram trocados para se adequarem às suas novas nacionalidades no remake, uma vez que na obra original todos tinham nomes japoneses.

Confira a lista dos principais personagens de Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco

Nomes originais e adaptados da nova série Nome original Nome adaptado Saori Kido Sienna Kido Seiya de Pegasus idem Hyoga de Cisne Magnus de Cisne Shiryu de Dragão Long de Dragão Shun de Andrômeda Shaun de Andrômeda Ikki de Fênix Nero de Fênix Mitsumasa Kido Alman Kido Seika Patricia

Repercussão entre a crítica e os fãs

Com 1,9 mil votações no portal IMDb, Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco tem nota 4,9/10 no site. No portal The Review Geek, o anime atingiu pontuação 3.5/10 na primeira temporada e 2.5 na segunda. De acordo com um trecho da resenha da season inicial no portal, "A história se sai razoavelmente bem quando adapta os personagens e ideias, mas a animação parece dissonante e sem coração comparado às animações originais em 2D." Já no site Ready Steady Cut, o seriado conseguiu a mediana nota de 2.5/5, sendo considerada "maçante e pouco inspirada".

O ponto de maior polêmica entre os fãs da série foi a mudança de gênero do integrante Shun, agora como uma garota chamada Shaun na nova versão. Em resposta à reclamação dos fãs do mangá e anime, o roteirista Eugene Son explicou em dezembro de 2018, em uma thread no Twitter (e que foi apagada posteriormente), qual o motivo de ter feito a mudança de gênero do personagem. "Quando começamos a desenvolver essa nova série atualizada, queríamos mudar pouca coisa. A única ideia que me preocupou era que os Cavaleiros de Bronze com Seiya são todos homens."

Mesmo com "fortes personagens femininas", como Son reconhece as heroínas Saori, Marin de Águia e Shaina de Ofiúco, o roteirista acreditava que entre os cavaleiros de bronze deveria haver uma mulher. "Hoje o mundo mudou. Meninos e meninas trabalhando lado a lado é o padrão. Estamos acostumados a ver assim. [...] Eu sabia que isso (a troca de gênero) seria controverso. Não vejo isso como mudar o personagem. O Shun de Andrômeda original ainda é um ótimo personagem. Mas esta (Shaun) é uma nova interpretação e rumo diferente."

Terceira temporada confirmada

No segundo dia da CCXP desse ano, a Crunchyroll anunciou a terceira temporada de Saint Seiya: Cavaleiros do Zodíaco. De acordo com comunicado do serviço de streaming, a trama da vez será a saga dos Cavaleiros de Ouro, principal arco do mangá/anime onde os Seiya e seus amigos devem enfrentar cada um dos oponentes que habitam as dozes casas do Santuário de Atena. Até o momento, não há previsão de lançamento da nova temporada.