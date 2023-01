Onde assistir a Friends? Relembre história, elenco e personagens

Em 2021, o seriado ganhou um especial intitulado Friends: The Reunion, que convidou os atores a relembrar e reproduzir os melhores momentos da série. Depois da produção, os seis protagonistas seguiram suas carreiras com outros sucessos, mas Friends ainda é o maior de todos, com lucro de cerca de 20 milhões de dólares por ano para cada um, segundo a The Things. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o seriado.

Em geral, a obra tem pontuação acima da média nos veículos de maior repercussão. Atinge 8,9 de 10 no IMDb, por exemplo, com mais de um milhão de avaliações. No mesmo site, está no 58º lugar de popularidade, mesmo não mais no ar. Já no Rotten Tomatoes, 94% é a pontuação média do público e 79% no Tomatômetro (média da avaliação de todas as temporadas). No último, Metacritic, 8,3/10 é a nota definida por 221 avaliações, com Metascore de 65, com base em 24 comentários críticos presentes no site.