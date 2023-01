Onde assistir a Marte Um, filme cotado para representar o Brasil no Oscar

O filme de drama Marte Um está disponível online para aluguel em plataformas de streaming de grandes operadoras, como Claro TV+ e Vivo Play . Com roteiro e direção de Gabriel Martins (No Coração do Mundo), o longa mineiro conta a história de uma família brasileira sonhadora, que após as eleições presidenciais de 2018 precisa se adaptar à realidade de viver sob um novo governo de extrema-direita. A produção estrelada por Cícero Lucas estreou no Festival Sundance de Cinema em janeiro de 2022 e chegou aos cinemas brasileiros em agosto.

Com quase duas horas de duração, o projeto é fruto de uma parceria entre as produtoras Canal Brasil e Filmes de Plástico. As gravações ocorreram nas cidades de Contagem e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Marte Um, como sinopse, elenco e repercussão do longa na mídia.

2 de 3 Escrito e dirigido por Gabriel Martins, Marte Um conta a história de Deivinho, um menino negro de classe média baixa que tem o sonho de se tornar um astrofísico — Foto: Divulgação/Canal Brasil Escrito e dirigido por Gabriel Martins, Marte Um conta a história de Deivinho, um menino negro de classe média baixa que tem o sonho de se tornar um astrofísico — Foto: Divulgação/Canal Brasil

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Marte Um

Situado entre o final de 2018 e o começo de 2019, a história acompanha os Martins, família mineira de classe média baixa. Sob um governo de extrema-direita em Contagem, os quatro membros da família protagonista tentam manter seus próprios sonhos e ambições, apesar da referência política no comando não os representar de forma alguma.

Wellington, o pai, é um ex-alcoólatra que trabalha como porteiro em um edifício de luxo. Tércia, a mãe, é diarista e extremamente supersticiosa. Já Eunice, a filha mais velha, é estudante de Direito e lésbica, mas tem medo de assumir sua orientação sexual aos pais. Por fim, há Deivinho, o grande protagonista da história. O jovem é o filho mais novo dos Martins e apesar de seu sonho em estudar astrofísica e integrar o projeto Mars One de colonização do planeta Marte, ele é, na verdade, a única esperança financeira do pai de erguer a família por meio da carreira de jogador de futebol.

Elenco

Estrelado pelo iniciante Cícero Lucas no papel do protagonista Deivinho, o elenco de Marte Um ainda é contemplado com nomes como Rejane Faria (No Coração do Mundo), Carlos Francisco (Bacurau), Russo Apr (Ditadura Roxa), Kelly Crifer (Os Incontestáveis), Robson Vieira (Elon Não Acredita na Morte), Renato Novaes (Dia de Reis), Dircinha Macêdo (Quinze), Bernardo Filaretti (Além da ilusão), além dos novatos Camilla Damião, Ana Hilário, Camilla Souza, Felipe Santos, Tokinho e Juan Pablo Sorín.

3 de 3 Marte Um é longa mineiro indicado para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional de 2023 do Oscar — Foto: Reprodução/Ingresso.com Marte Um é longa mineiro indicado para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional de 2023 do Oscar — Foto: Reprodução/Ingresso.com

Repercussão

Após ser indicado pela Academia Brasileira de Cinema como o representante brasileiro para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2023, Marte Um ainda venceu quatro estatuetas no 50º Festival de Cinema de Gramado, incluindo o Prêmio Especial do Júri. Além disso, o longa foi exibido em diversos festivais internacionais, como o Sundance, que ocorre nos Estados Unidos.

Com tamanho sucesso, a popularidade da obra cinematográfica não poderia ficar de fora das avaliações de sites agregadores, como no IMDb, onde 806 usuários concederam nota 7.9 ao filme. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Gabriel Martins conquistou 100% de aprovação, com base em 31 reviews e uma pontuação de 54% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, com "uma história terrestre com os olhos nas estrelas, Marte Um encontra temas universalmente ressonantes nas lutas específicas de uma família brasileira."

Sobre as críticas da imprensa especializada, Jude Dry, do IndieWire, exalta a narrativa universal do filme, afirmando que "o elegante retrato pessoal de Gabriel Martins é ao mesmo tempo grandioso e delicado, entrelaçando quatro histórias humanas em um terno drama familiar".