Onde assistir a Modern Family? Conheça elenco, sinopse e trailer

Modern Family é uma série de comédia que traz em seu enredo o cotidiano das relações familiares, amorosas e a diversidade do conceito de família. Disponível no Star+ , a produção finalizada em 2019 conta com 11 temporadas, além de um documentário interno, intitulado A Modern Farewell. No ar por dez anos, o seriado foi transmitido originalmente pela emissora ABC, com autoria de Christopher Lloyd (Por Água Abaixo), Steven Levitan (Reboot), Vali Chandrasekaran (My Name Is Earl) e Jeffrey Richman (Uncoupled).

A obra segue a estratégia de pseudodocumentário, ou seja, uma série ficcional que utiliza o formato de documentação para construir o contexto. Isso é notado porque ao longo da história, os personagens quebram a quarta parede cinematográfica e "conversam" com o público sobre os acontecimentos da série, similarmente a como acontece em Fleabag. Confira, a seguir, mais detalhes sobre enredo, elenco e repercussão do projeto.

1 de 1 Ao longo das temporadas, a família cresce — Foto: Reprodução/Star+ Ao longo das temporadas, a família cresce — Foto: Reprodução/Star+

Sinopse

A produção conta a história de três famílias que vivem em Los Angeles. Todas elas são conectadas por Jay Pritchett, um empresário que vive com sua esposa Gloria Pritchett e o filho dela, Manny Delgado. Esta primeira família já se destaca pela diferença dos personagens: enquanto Jay é um homem de meia-idade com costumes conservadores, Glória é uma mulher latina, jovem e que faz questão de sempre cuidar de sua aparência. A segunda família é da filha de Jay do primeiro casamento, Claire Dunphy. Ela é casada com Phil Dunphy e tem três filhos: Luke Dunphy, o filho mais novo, Alex Dunphy e a mais velha, Haley Dunphy.

A última família é composta pelo segundo filho de Jay e irmão de Claire, o advogado Mitchell Pritchett Ele vive com seu marido, Cameron Tucker, e a história da série começa quando o casal volta para os Estados Unidos após adotar Lily, uma criança vietnamita. Mitchell sofre o receio de apresentar a criança para o resto de sua família, principalmente para o pai, que ainda não aceita sua sexualidade.

Enquanto isso, Jay enfrenta um problema de autoestima com sua diferença de idade com Glória, pois todos acham que ele é o pai da esposa. Já Claire e Phil não sabem como lidar com as crises de seus filhos, como a entrada de Haley na pré-adolescência, a dificuldade de socialização de Alex e as trapalhadas de Luke.

Elenco

A série conta com nomes de peso em seu elenco, como Ed O'Neill (O Último Turno) no papel de Jay Pritchett; Sofia Vergara (Griselda) como Glória Pritchett; Julie Bowen (Lost) e Ty Burrell (Procurando Dory) encarnando o casal Claire e Phil Dunphy, além de Jesse Tyler Ferguson (Extreme Makeover: Home Edition) e Eric Stonestreet (CSI: Crime Scene Investigation) como Mitchell Pritchett e Cameron Tucker.

Na parte das crianças estão Sarah Hyland (Pitch Perfect: Bumper in Berlin) como Haley Dunphy; Ariel Winter (The Quarry) no papel de Alex Dunphy; Nolan Gould (Yes) interpretando (Luke Dunphy) e Rico Rodriguez (Endgame) como Manny Delgado.

Repercussão e prêmios

A série se destaca pela quantidade de prêmios que ganhou ao longo dos anos: British Comedy Awards, Critics Choice Awards, Prêmio GLAAD e até Emmys - dos quais das 85 nomeações, obtiveram 22 vitórias. Vale dizer, ainda, que nesta última premiação, a série venceu por cinco anos seguidos a categoria de Melhor Série de Comédia (2010 – 2014), uma das mais disputadas .

Já nos sites oficiais de repercussão, Modern Family tem pontuação elevada. No Metacritic, a pontuação é de 8.5/10, definida por 70 avaliações. No Metascore atinge 87/100, com base em 30 comentários de críticos presentes na plataforma. Já no IMDb, atinge 8,5 de 10 com 435 mil avaliações dos internautas. No mesmo site, está no 82º lugar de popularidade.

Trailer da série Modern Family

Trailer - Modern Family - 1ª temporada