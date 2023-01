Onde assistir a O Homem do Norte? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme O Homem do Norte (The Northman, no título original), lançado em maio de 2022 no Brasil, já está disponível para assistir online nas plataformas de streaming Amazon Prime Video , Apple TV+ , Telecine e YouTube . Com direção e roteiro de Robert Eggers (O Farol), a trama acompanha a história do jovem Príncipe Amleth, que trilha uma jornada árdua em busca de vingança e justiça na Islândia do século X, em meio ao universo viking. Os papéis principais do longa são protagonizados pelos atores Alexander Skarsgård (Big Little Lies) e Anya Taylor-Joy (O Menu).

Com quase duas horas e meia de duração, a obra de aventura histórica é fruto da produtora New Regency, distribuída em parceria entre a Focus Features e Universal Pictures. Vale dizer que apesar do projeto se passar no país nórdico, as gravações ocorreram na Irlanda e Irlanda do Norte. Confira, a seguir, mais detalhes de O Homem do Norte, como sinopse, elenco e repercussão na mídia.

2 de 3 Filme sobre mitologia nórdica é estrelado por Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy — Foto: Divulgação/Universal Pictures Filme sobre mitologia nórdica é estrelado por Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de O Homem do Norte

O filme foi baseado em Hamlet, obra de Shakespeare, que, por conseguinte, foi inspirada na figura histórica de Amleth. A trama traz uma jornada épica no ano de 914, período de Landnámsöld, que significa "o povoamento da Islândia". Na história, o jovem príncipe Amleth, prestes a atingir a maioridade e assumir o trono, vê seu pai, o rei Aurvandil, ser brutalmente assassinado pelo tio, que também sequestra sua mãe.

Após o evento trágico, o garoto foge de seu vilarejo e se junta a um grupo de guerrilheiros vikings, lugar onde ele aprende a sobreviver e a enfrentar grandes inimigos que cruzam seu caminho. Assim, após 20 anos, ele retorna à sua antiga terra determinado a fazer justiça e conseguir vingança, vivendo uma odisseia repleta de sangue e grandes revelações.

Elenco

Além de Alexander Skarsgård (A Lenda de Tarzan) no papel do Príncipe Amleth e Anya Taylor-Joy (Noite Passada em Soho) como Olga, o elenco de O Homem do Norte ainda é estrelado por outros grandes nomes. Entre eles, a cantora islandesa Björk (Dançando no escuro), Nicole Kidman (Big Little Lies), Ethan Hawke (Antes do amanhecer), Willem Dafoe (No Portal da Eternidade), Rebecca Ineson (The Essex Serpent), Katie Pattinson (Missão Impossível: Nação Secreta), Gustav Lindh (Loucos por Justiça), Kate Dickie (A Bruxa) e Ralph Ineson (Game of Thrones).

3 de 3 Anya Taylor-Joy estrela o filme O Homem do Norte como a personagem Olga, uma escrava que se apaixona por Amleth. — Foto: Reprodução/Focus Features LLC Anya Taylor-Joy estrela o filme O Homem do Norte como a personagem Olga, uma escrava que se apaixona por Amleth. — Foto: Reprodução/Focus Features LLC

Repercussão

Logo após seu lançamento oficial em abril de 2022 nos Estados Unidos, o longa-metragem épico vem conquistando críticas e avaliações positivas quanto à sua performance. No site agregador IMDb, por exemplo, 206 mil usuários concederam nota 7.1 ao projeto. Já no Metacritic, o trabalho de Robert Eggers obteve um metascore de 82 de 100.

Por fim, no Rotten Tomatoes, o filme tem um índice de aprovação de 89% calculado com base em 80 comentários de críticos e uma pontuação de 64% referente à audiência. Segundo o consenso do site, o projeto é "um épico de vingança sangrenta e uma maravilha visual de tirar o fôlego, e que O Homem do Norte encontra o cineasta Robert Eggers expandindo seu escopo sem sacrificar nada de seu estilo característico."

Confira o trailer oficial de O Homem do Norte: