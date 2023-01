Onde assistir a O Menu? Filme ganha data de lançamento no streaming

O Menu , filme que estreou nos cinemas brasileiros em novembro de 2022 e já vem conquistando boas avaliações, tem data de estreia marcada para entrar no catálogo da Star + no dia 18 de janeiro. Com direção de Mark Mylod (Succession) e produção assinada por Adam McKay e Betsy Koch, o longa de terror refinado é estrelado por Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), Nicholas Hoult (X-Men: Primeira Classe) e Ralph Fiennes (Harry Potter). A trama acompanha um jovem casal em uma viaja em grupo para uma ilha remota para conhecer um famoso e exclusivo restaurante. O cardápio do lugar, no entanto, está repleto de muitas surpresas - algumas delas bem amargas para o gosto dos protagonistas.

A duração do projeto tem quase duas horas e sua distribuição ficou por conta da Searchlight Pictures. Além disso, Seth Reiss e Will Tracy são os responsáveis pelo roteiro. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes de O Menu, como sinopse, elenco e repercussão entre a crítica:

Enredo de O Menu

A história do filme acompanha o jovem rico Tyler (Hoult) que, de última hora, convida uma moça chamada Margot (Taylor-Joy) para acompanhá-lo em uma viagem em um grupo restrito à uma ilha remota. O objetivo do passeio é viver uma experiência inesquecível, que consiste em conhecer o prestigiado e exclusivo restaurante do chef Julian Slowik (Fiennes). Ao chegar lá, 12 personagens, incluindo o casal, encontram-se reunidos no salão do restaurante Hawthorne. As figuras presentes no local variam entre críticos gastronômicos renomados até empresários, ex-astros de Hollywood e foodies.

No entanto, no decorrer da noite, o cardápio preparado pelo excêntrico chef promete surpreender o paladar e o futuro do grupo de abastados do salão. Com uma paleta de cenas e arcos narrativos recheados com muita sátira e mistério, a sobremesa de O Menu, ou melhor dizendo, o desfecho, oferece muito mais do que apenas uma noite de degustação, para o infortúnio dos clientes.

Elenco

Além de Ralph Fiennes (Harry Potter) protagonizando o renomado chef Slowik, Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) no papel da jovem Margot e Nicholas Hoult (Skins) como Tyler, o elenco do drama de terror ainda é contemplado com nomes como Hong Chau (The Whale), Janet McTeer (Ozark), Paul Adelstein (Operação Cerveja), John Leguizamo (Encanto), Reed Birney (Mad Women), Judith Light (Tick, Tick... Boom!) e Aimee Carrero (Amor com Data Marcada).

Críticas

Com excelentes avaliações pelo público e a imprensa especializada, O Menu vem se destacando nos sites agregadores, como o IMDb, por exemplo, onde 56 mil usuários concederam nota 7.4 ao projeto cinematográfico. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Mark Mylod debutou na plataforma com 89% de aprovação com base em 285 reviews e uma pontuação de 76% referente à audiência. Segundo o consenso do site, "enquanto suas fofocas dependem de ingredientes básicos, O Menu serve comédia ácida com muito sabor."

Sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do Decider, o jornalista John Serba tece em sua review comentários que beiram ao agridoce com uma pitada de acidez, exaltando que o filme "é tematicamente desordenado e ligeiramente subdesenvolvido em alguns pontos, tornando-o apenas bom em vez de ótimo." E completa afirmando que "é um thriller de peça de câmara intencionalmente absurdo, consistentemente engraçado e cheio de suspense, com atuações fortes e uma ponta afiada."

Já Ekene Onukogu, do Washington Square News, exalta o roteiro social do projeto, "às vezes, lições e metáforas vêm com a sutileza de um flambado, e O Menu é uma mistura deliciosa". Por fim, a crítica ainda elogia o time de atuação, elucidando que "o magnífico elenco, os valores de produção impecáveis ​​e a recusa em abaixar o nível provam que é um filme que vale a pena gastar o seu tempo", finaliza.