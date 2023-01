Onde assistir a O Telefone Preto? Veja história, elenco e trailer do filme

O filme O Telefone Preto está disponível, atualmente, para aluguel nas plataformas de streaming Apple TV+ , Amazon Prime Video e YouTube . Com direção de Scott Derrickson (Doutor Estranho) e produção de Jason Blum (Corra!), o longa de terror é baseado no conto homônimo de Joe Hill, de 2004, lançado no Brasil pela editora HarperCollins. A estreia oficial do projeto cinematográfico ocorreu em julho de 2021, e teve distribuição pela Universal Pictures. A história acompanha uma série de sequestros que estão acontecendo na cidade de Denver, em meados de 1970, por conta de um serial killer.

Com quase duas horas de duração, as filmagens da obra ocorreram em Wilmington, Carolina do Norte, e nos condados de New Hanover, Brunswick e Columbus. Confira, a seguir, mais detalhes de O Telefone Preto, como sinopse, elenco e repercussão na mídia.

2 de 3 Filme de terror americano é dirigido por Scott Derrickson e produzido por Jason Blum — Foto: Divulgação/Universal Pictures Filme de terror americano é dirigido por Scott Derrickson e produzido por Jason Blum — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de O Telefone Preto

Situada em 1978, a trama de O Telefone Preto acompanha uma série de sequestros que estão acontecendo na cidade de Denver, Estados Unidos. O serial killer O Sequestrador é o responsável pela nova onda de caos e medo que vem perturbando a cidadezinha, que antes era pacata.

As vítimas são sempre jovens meninos que andam pelas ruas distraídos, até que, um dia, chega a vez de Finney Shaw, um garoto de 13 anos. Mantido em um porão à prova de som, o protagonista encontrará em seu cativeiro um velho telefone preto grudado na parede. Mas, quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino.

Elenco

Nos papéis principais estão Ethan Hawke (Antes do amanhecer), como O Sequestrador, e Mason Thames (For All Mankind), interpretando o jovem Finney Shaw. Além deles, o elenco de O Telefone Preto também conta com nomes como Madeleine McGraw (A Maldição da Chorona), Brady Hepner (Resisting Roots), Tristan Pravong (Forever and a Day), Jeremy Davies (O Resgate do Soldado Ryan), James Ransone (It - A Coisa), Banks Repeta (Armageddon Time) e Reagan Shumate (Um Amor Praiano), além do novato Miguel Cazarez Mora.

3 de 3 Ethan Hawke é o vilão de O Telefone Preto — Foto: Reprodução/IMDb Ethan Hawke é o vilão de O Telefone Preto — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

A obra cinematográfica conquistou boa recepção pela crítica especializada, principalmente no que se refere aos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 145 mil usuários avaliaram o projeto e concederam nota 6.9 a ele. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Scott Derrickson conquistou 83% de aprovação com base em 255 reviews, e uma pontuação de 88% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "O Telefone Preto poderia ter sido ainda mais assustador, mas continua sendo uma adaptação divertida e bem-sucedida de um material de origem assustadoramente bom."

Sobre as críticas de grande veículos internacionais, como a Variety, o jornalista Owen Gleiberman tece comentários mistos sobre o longa-metragem, mas conclui que o projeto "é um passeio de terror que prende você e não deve ter problemas para conquistar uma audiência."