Onde assistir a Teen Wolf: O Filme? Veja estreia, sinopse e elenco

Teen Wolf: O Filme entrará para o catálogo da Paramount+ no dia 27 de janeiro, sendo uma das primeiras produções originais da plataforma deste ano. O longa-metragem é uma continuação da série de mesmo nome, da MTV, que esteve no ar entre 2011 e 2017. Com roteiro e direção de Jeff Davis (Criminal Minds), o projeto cinematográfico retorna à cidade de Beacon Hills, onde um terrível mal se aproxima quando a lua cheia nasce, trazendo, novamente, a matilha de lobisomens e demais seres mitológicos ao combate.

Vale dizer que a produção de suspense sobrenatural servirá como ponto de partida para uma nova série, chamada Wolf Pack, que será lançada no mesmo dia no serviço de streaming. Baseada em um romance de Edo van Belkom, a série será protagonizada por Rodrigo Santoro. Então, se assistiu à Teen Wolf e está curioso para conhecer mais detalhes e informações do novo filme da Paramount+, veja, a seguir, mais detalhes do longa.

2 de 2 Tyler Posey interpreta o jovem lobisomem Scott McCall na história da série e do filme — Foto: Divulgação/James Dimmock/Paramount+ Tyler Posey interpreta o jovem lobisomem Scott McCall na história da série e do filme — Foto: Divulgação/James Dimmock/Paramount+

Enredo de Teen Wolf: O Filme

A trama do filme derivado acompanha o surgimento de uma lua cheia na cidade de Beacon Hills e a aproximação de eventos malignos. Com essa terrível notícia, o uivo da matilha de lobos é convocado por Scott McCall, agora mais velho, mas ainda alfa, com o intuito de convocar todos os metamorfos da noite, incluindo banshees, os homens-coiotes, os cães do inferno e os kitsunes, por exemplo. Na tentativa de reunir aliados, o protagonista do longa enfrentará junto de seu grupo um poderoso inimigo com habilidades mortais.

Elenco

Estrelado por Tyler Posey (Verdade ou Desafio) no papel do lobisomem alfa Scott McCall, Teen Wolf: O Filme ainda tem em seu elenco nomes como Crystal Reed (Gotham), Holland Roden (Escape Room), Shelley Hennig (Amizade Desfeita), JR Bourne (The 100), Orny Adams (Delivery), Colton Haynes (Arqueiro), Melissa Ponzio (Diários de um Vampiro), Ian Bohen (Yellowstone), Dylan Sprayberry (O Homem de Aço), Vince Mattis (Halloween), Khylin Rhambo (Medo Profundo), Nobi Nakanishi (Hit-Monkey) e Tyler Hoechlin (Superman & Lois).

Confira o trailer oficial de Teen Wolf: O Filme: