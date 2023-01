Onde assistir a The Chosen? Série religiosa conta a história de Jesus

The Chosen é uma série dramática, disponível na Netflix, Globoplay e no app Angel de forma gratuita, que faz a releitura de uma grande narrativa religiosa. Lançada em 2017, a obra foi produzida por meio de uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou mais de 11 milhões de dólares e 16 mil investidores. Nela, a história de Jesus Cristo é contada a partir de relatos bíblicos daqueles que foram escolhidos por ele, como seus apóstolos. Segundo produtores, a série, com três temporadas por enquanto, já foi vista por mais de um bilhão de pessoas no serviço de streaming. Veja, a seguir, detalhes como elenco, sinopse e trailer da série.