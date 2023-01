Onde assistir a The Last of Us? Saiba quando os episódios vão ao ar

O primeiro episódio da série The Last of Us estreou na noite de domingo (15) no canal HBO e na plataforma de streaming HBO Max. A adaptação do famoso jogo homônimo de videogame é uma criação de Neil Druckmann e Craig Mazin e, antes mesmo de sua estreia oficial, o projeto já era considerado um grande sucesso e um dos melhores live-actions de games. Com boa repercussão na mídia, a produção original do streaming conta com 99% de aprovação no portal Rotten Tomatoes e uma nota de 9.6 no site agregador IMDb, levando em consideração a avaliação de 14 mil usuários.