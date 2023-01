Onde assistir a Tudo em Todo o Lugar? Conheça sinopse, elenco e trailer

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo , filme lançado em junho de 2022, foi um dos grandes destaques do ano no cinema e está disponível para aluguel na Apple TV , Amazon Prime Video , Google Play Filmes e TV e YouTube . O longa-metragem de ficção científica é dirigido pela dupla de diretores Daniel Kwan e Daniel Schneirt e estrelado por Michelle Yeoh (007 - O Amanhã Nunca Morre), que recebeu prêmio de Melhor Atriz em Comédia no Globo de Ouro, e Key Huy Quan (Indiana Jones e o Templo da Perdição e Os Goonies), que recebeu o troféu por Melhor Ator Coadjuvante.

A trama vencedora do prêmio de Melhor Filme no Critics Choice Awards acompanha a história de uma mulher que, por acaso, se envolve em uma jornada multidimensional e passa a ter o destino de todo o universo em suas mãos. O filme arrecadou mais de US$ 100 milhões de dólares pelo mundo (R$ 511 milhões na cotação atual) e se tornou a produção de maior sucesso da história da A24.

1 de 2 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo teve 14 indicações no Critics Choice Awards — Foto: Reprodução/IMDb Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo teve 14 indicações no Critics Choice Awards — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

No filme, acompanhamos a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma imigrante chinesa que enfrenta dificuldades com seu casamento, problemas com seu pai (James Hong) e sua filha (Stephanie Hsu), além de lidar com a situação de sua lavanderia, que está beirando a falência.

Em meio a esse caos na sua vida pessoal e durante uma reunião complicada com a auditora da Receita Federal, Deirdre (Jamie Lee Curtis), uma fenda no multiverso se abre, criando a possibilidade de visitar realidades paralelas. A partir daí, a protagonista parte em uma aventura solo e terá a missão de salvar o mundo de uma entidade maligna, enquanto percorre outros universos, conhece novas versões de sua vida e fica presa nessa infinidade de possibilidades.

Elenco

Além de Michelle Yeoh (Schang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e 007 - O Amanhã Nunca Morre) estrelando a protagonista do filme, Key Huy Quan (Indiana Jones e o Templo da Perdição e Os Goonies) dá vida a Waymond, marido da heroína, e Jaime Lee Curtis (Halloween Ends) interpreta Deidree, a auditora da Receita Federal. O elenco do filme de ficção-científica ainda conta com Stephanie Hsu (Schang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) no papel de Joy; James Hong (Os Aventureiros do Bairro Perdido) como Gong Gong; Tallie (Fourteen) Medel interpretando Becky Sregor.

2 de 2 Michelle Yeoh da vida a protagonista Evelyn na trama multidimensional de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo — Foto: Reprodução/The New Yorker Michelle Yeoh da vida a protagonista Evelyn na trama multidimensional de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo — Foto: Reprodução/The New Yorker

Repercussão da Crítica

Com excelentes avaliações da crítica e do público, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vem se destacando nos sites especializados e levando troféus em importantes premiações, como Globo de Ouro e Critics Choice Awards 2023. No IMDb, o filme ganhou a nota de 8,7, enquanto no Rotten Tomatoes ele recebeu 95% de aprovação da crítica e 89% do público. Por fim, no Metacritic, com base na avaliação de 54 críticos, o longa recebeu a nota 81.

Confira o trailer oficial de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo: